Выиграй кроссовер CHERY TIGGO 4 в «Бургермании»

Дистрибьютор автомобилей Chery в России совместно с сетью ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» запускают акцию «Бургермания». Суперпризы — шесть стильных и технологичных кроссоверов Chery Tiggo 4. До 15 января 2020 года, приобретая в любом ресторане сети специальные акционные продукты, покупатель получает чек с уникальным QR-кодом, который необходимо просканировать в мобильном приложении «Бургер Кинга» и гарантировано стать обладателем одного из призов. Помимо автомобиля участника конкурса ожидают более миллиона подарков, сюрпризов и выгод.Если поклонник сети «Бургер Кинга» планировал лично убедиться в комфортабельности и плавности хода кроссовера Tiggo 4, то сейчас самое время. Первые 2000 прошедших тест-драйв автомобиля у официального дилера марки Chery, получат специальный бонус от «Бургер Кинга» — 300 баллов на счёт в мобильном приложении сети. Данными баллами можно будет расплатиться на кассе при заказе в ресторанах быстрого питания.





