Автоцентр на Таганке исполнит Ваши мечты!

Вы уже написали письмо Деду Морозу? Нет? А чего ждете? Возраст уже не тот? Разве у Вас нет мечты?
Ага, мечта все же есть – новый автомобиль NISSAN. Позвольте Автоцентру на Таганке выступить в качестве Деда Мороза и подарить выгоду на автомобили NISSAN до 816 000 рублей.*
Это еще не все привилегии:
- Кредит от 0,1% на 2 года**;
- 70 000 рублей на сервисное обслуживание;
- 3 ТО в подарок;
- 5 лет поддержки.
Ну и подарки месяца*** на выбор:
- Охранный комплекс.
- Электропривод пятой двери (свободные руки)**** ковры в салон.
- Бронирование передней части кузова.*****
- Защита кузова керамикой, ковры в салон и в багажник.
- Замок КПП, дефлекторы окон, ковры в салон и в багажник.
Подробную информацию об акции уточняйте по телефону: +7 (495) 989-70-70
Автоцентр на Таганке
Официальный дилер NISSAN
ул. Марксистская, д. 34, корп. 7