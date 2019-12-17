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Дилер-клуб   17 декабря 2019   

Автоцентр на Таганке исполнит Ваши мечты!

Вы уже написали письмо Деду Морозу? Нет? А чего ждете? Возраст уже не тот? Разве у Вас нет мечты?

Ага, мечта все же есть – новый автомобиль NISSAN. Позвольте Автоцентру на Таганке  выступить в качестве Деда Мороза и подарить выгоду на автомобили NISSAN до 816 000 рублей.*

Это еще не все привилегии:

  • Кредит от 0,1% на 2 года**;
  • 70 000 рублей на сервисное обслуживание;
  • 3 ТО в подарок;
  • 5 лет поддержки.

Ну и подарки месяца*** на выбор:

  • Охранный комплекс.
  • Электропривод пятой двери (свободные руки)**** ковры в салон.
  • Бронирование передней части кузова.*****
  • Защита кузова керамикой, ковры в салон и в багажник.
  • Замок КПП, дефлекторы окон, ковры в салон и в багажник.

 

Подробную информацию об акции уточняйте по телефону: +7 (495) 989-70-70



 

Автоцентр на Таганке

Официальный дилер NISSAN

ул. Марксистская, д. 34, корп. 7


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