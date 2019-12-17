Автоцентр на Таганке исполнит Ваши мечты!

Вы уже написали письмо Деду Морозу? Нет? А чего ждете? Возраст уже не тот? Разве у Вас нет мечты?

Ага, мечта все же есть – новый автомобиль NISSAN. Позвольте Автоцентру на Таганке выступить в качестве Деда Мороза и подарить выгоду на автомобили NISSAN до 816 000 рублей.*

Это еще не все привилегии:

Кредит от 0,1% на 2 года**;

70 000 рублей на сервисное обслуживание;

3 ТО в подарок;

5 лет поддержки.

Ну и подарки месяца*** на выбор:

Охранный комплекс.

Электропривод пятой двери (свободные руки)**** ковры в салон.

Бронирование передней части кузова.*****

Защита кузова керамикой, ковры в салон и в багажник.

Замок КПП, дефлекторы окон, ковры в салон и в багажник.

Подробную информацию об акции уточняйте по телефону: +7 (495) 989-70-70







Автоцентр на Таганке

Официальный дилер NISSAN

ул. Марксистская, д. 34, корп. 7