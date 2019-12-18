Хотите въехать в новый год на новой Mazda? Самое время

Уже придумали, как будете отмечать Новый год? До сих пор нет планов? Тогда вот вам идея!

Въехать в новый год на новой Mazda. В новый год на новом автомобиле, все логично. Согласны? Автоцентр на Таганке не только предлагает идеи, но и помогает их реализовывать.

Только до 30 декабря для всех покупателей новых автомобилей Mazda действует невероятное предложение:

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Кажется, самое время решиться на покупку Mazda и закрыть вопрос, как отмечать Новый 2020 год!







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Автоцентр на Таганке

MAZDA в сердце Москвы