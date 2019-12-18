Хотите въехать в новый год на новой Mazda? Самое время

Уже придумали, как будете отмечать Новый год? До сих пор нет планов? Тогда вот вам идея!
Въехать в новый год на новой Mazda. В новый год на новом автомобиле, все логично. Согласны? Автоцентр на Таганке не только предлагает идеи, но и помогает их реализовывать.
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Автоцентр на Таганке
MAZDA в сердце Москвы