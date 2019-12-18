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Дилер-клуб   18 декабря 2019   

Хотите въехать в новый год на новой Mazda? Самое время

Уже придумали, как будете отмечать Новый год? До сих пор нет планов? Тогда вот вам идея!

Въехать в новый год на новой Mazda. В новый год на новом автомобиле, все логично. Согласны? Автоцентр на Таганке не только предлагает идеи, но и помогает их реализовывать.

Только до 30 декабря для всех покупателей новых автомобилей Mazda действует невероятное предложение:

  • Выгода на автомобили Mazda до 350 000 рублей*.
  • Кредит от 0%**.
  • Зимняя экипировка в подарок.
  • Гибкий % на КАСКО.
  • Весомое преимущество по Trade-in до 200 000 рублей***.

Кажется, самое время решиться на покупку Mazda и закрыть вопрос, как отмечать Новый 2020 год!

 



Подробнее о невероятном предложении  Вы можете узнать по телефону: +7 495 989 90 89

 

Автоцентр на Таганке

MAZDA в сердце Москвы


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