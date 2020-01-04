БИОСФЕРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИЛИ ПОЧЕМУ НЕФТЬ НИКОГДА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ

Интервью с Азарием Баренбаумом, ведущим научным сотрудником Института проблем нефти и газа РАН

Похоже, электрическая революция не слишком торопится. Литиевые аккумуляторы дороги и капризны, со станциями подзарядки куча проблем. По крайней мере, в лесу их уж точно не найти. А вот канистру с бензином всегда можно держать про запас. Вопрос только в её цене, которая, к сожалению, всё больше огорчает владельцев внедорожной техники. Кроме всего прочего, на её стоимость влияют опасения, что добывать углеводороды будет всё сложней или они вовсе закончатся. Ведущий научный сотрудник Института проблем нефти и газа Российской академии наук Азарий Баренбаум уверен, что представление о конечности нефтегазовых ресурсов устарело и только тормозит развитие отрасли. Если принять новую концепцию, то цена бензина резко снизится. Более того, отношение к традиционному топливу в обществе изменится, и углеводороды станут восприниматься как экологически безопасный ресурс. Мы встретились с учёным, и он рассказал о сенсационных результатах своих исследований

Азарий Александрович, расскажите о своей биосферной концепции происхождения нефти и газа.

Вы, наверное, ещё в школе изучали явление круговорота воды в природе. Так вот, через земную поверхность точно так же циркулируют углерод и кислород. Вместе с водой они образуют единую систему круговорота, которая в настоящее время находится в динамическом равновесии.

То есть мы поднимаем из месторождений углеводородное топливо, затем сжигаем и дальше…

Если совсем кратко, то, добывая и сжигая на поверхности нефть, газ и уголь, мы тем самым превращаем их в углекислый газ – СО 2 . Этот газ поступает в атмосферу, растворяется в атмосферной парообразной воде и вместе с осадками выпадает на поверхность земли. Затем водорастворённый СО 2 с метеогенными водами проникает в породы земной коры на глубины в пять и более километров, где снова образует углеводороды. В виде нефти и газа они скапливаются в геологических ловушках – месторождениях, откуда мы их и извлекаем.

А разве СО 2 не остаётся в атмосфере, образуя парниковый эффект?

Не весь. В девяностых годах начали подсчитывать, а сколько же человечество в действительности вырабатывает СО 2 , и куда он потом девается. В результате многочисленных расчётов оказалось, что как минимум 30 % СО 2 исчезает из атмосферы по неизвестным нам причинам. То есть почти трети из того, что мы отправляем в небеса, там нет.

Никого не беспокоила такая чудовищная нестыковка?

Почему же, очень даже беспокоила. Этот вопрос активно обсуждался климатологами. Ведь за борьбой с парниковым эффектом стоят колоссальные деньги, серьёзные бизнес-интересы, но это отдельный разговор.

Хорошо, но как к этому отнеслось научное сообщество?

В 2005 году в Москве проходил Международный климатический симпозиум, где обсуждался вопрос о дисбалансе СО 2 . В конце я подошёл к руководителю нашей секции академику Кондратьеву и изложил свои соображения. Сказал, что у меня есть теория, по которой излишек СО 2 может выводиться из атмосферы метеогенными водами под земную поверхность и участвовать там в нефтегазообразовании. Мысль ему понравилась, и мы начали готовить совместную статью. К сожалению, в 2006-м Кирилл Яковлевич скончался.

Таким образом, кислотные дожди – реальность? Ну если СО 2 растворяется в воде.

Углекислый газ растворяется без последствий для экологии. Это мизерная концентрация, вы её никогда не почувствуете.

Тогда получается, что не только добыча, но и сжигание углеводородов является частью естественного природного процесса. Надо лишь не мешать образованию новых запасов? А зачем тогда все эти ветряки и солнечные панели?

Вы правы, это единый природный процесс, в который вовлечён человек. При этом я не против ветряков – пусть расцветают все цветы. Да, возможно, где-то в труднодоступных районах альтернативная энергетика может решить проблему. Но глобально углеводородам в настоящее время замены нет.

Насколько я знаю, вы проводили опыты в лабораторных условиях.

Да, мы создали установку, на которой изучаем образование углеводородов из СО 2 и Н 2 О. Мы поняли, как этот процесс происходит в природных условиях в реальных горных породах, и попытались его воспроизвести. Это называется природоподобной технологией. Больше того, мы готовы сделать установку, которая даст результат уже в промышленных масштабах, но на неё пока нет средств. Вообще, изучаемый нами физико-химический механизм был открыт академиками Андреем Трофимуком (1911–1999) и Николаем Черским (1905–1994) и зарегистрирован в 1982 году как научное открытие. Однако сторонники традиционных гипотез тогда не придали ему должного значения, поскольку он не соответствовал их взглядам.

А сегодня какие взгляды на происхождение углеводородов превалируют в научном сообществе?

Исторически сложились два подхода к объяснению происхождения нефти, получившие названия органическая и минеральная гипотезы. Сторонники первой, геологи, уверены, что нефть и газ образуются из отмершего органического вещества. Приверженцы второй, химики, считают, что углеводороды возникают при реакциях в глубоких недрах земли и, поднимаясь к поверхности, создают месторождения нефти и газа. Этот спор всё ещё не закончен.

И сколько лет спорят?

Проблеме несколько столетий, но наиболее жаркие споры велись в прошлом веке. При этом сторонники органической и минеральной гипотез сходятся в том, что нефтегазообразование – процесс длительный, занимает сотни тысяч, а то и миллионы лет. Другое дело – биосферная концепция, в которой для этого хватает и нескольких десятилетий.







Что подтолкнуло вас к подобным выводам?

Когда развалился СССР, целый ряд месторождений в Татарстане, Чечне, Украине и в других регионах временно перестали эксплуатировать. Но стоило экономике прийти в себя, добычу возобновили, и неожиданно оказалось, что на старых, давно истощённых месторождениях запасы волшебным образом пополнились. Причём значительно. За этим фактом стояло какое-то неизученное природное явление. Мне посчастливилось участвовать в его изучении и понять, что оно является ключом к объяснению происхождения нефти и газа на нашей планете.

То есть помог случай?

Отчасти. Первыми выступили член-корреспондент РАН Борис Соколов, заведующий кафедрой геологии и геохимии горючих ископаемых, и декан геологического факультета МГУ, доцент кафедры Антонина Гусева. В 1993 году они опубликовали статью, в которой заявили, что нефть и газ являются возобновляемыми природными ископаемыми, а их пополнение в залежах зависит от технологии разработки. В научном сообществе статья вызвала настоящий шок. В 1997 году Соколов организовал на геологическом факультете МГУ совещание по теме «Новые идеи в геологии нефти и газа», которое стало площадкой обсуждения открытого явления. В дальнейшем совещания стали регулярными. Участвуя в них, я познакомился с новой нефтегазовой парадигмой и затем в 2007 году предложил её теоретическое обоснование.

Как Вы думаете, почему процесс признания биосферной концепции идёт так медленно?

Чтобы новая концепция была воспринята научным сообществом, нужен мощный толчок. Фактически научная революция. Инерционность старых взглядов очень сильна.

И старые взгляды препятствуют научной революции?

Во многом, но не только они. Сегодня принято считать, что запасы углеводородов на планете ограничены. Поэтому нефтяные компании ведут разработку месторождений, что называется, до победного конца, выжимая из них по максимуму. С этой целью используют методы интенсификации добычи, такие как гидроразрыв пласта, или закачка в него воды. Тем самым уничтожаются месторождения, которые являются природными ловушками для СО 2 . В результате атмосферный СО 2 скапливается не в них, а на шельфе мирового океана, но уже не в виде нефти и газа, а в виде аквамаринных газогидратов, добывать которые слишком сложно и очень дорого.

А почему нефтяным компаниям не взять на вооружение биосферную концепцию?

Потому что им выгоднее пугать правительства ограниченностью ресурсов. Так они получают и налоговые льготы, и деньги на освоение труднодоступных арктических регионов, и кредиты на разработку сланцевых месторождений, и прочее, прочее. Вдруг взять и объявить, что всего этого не нужно, как вы понимаете, не получится. Слишком много интересов завязано на существующие технологии.

Что вы предлагаете изменить?

Прежде всего отношение к разработке. Добывая нефть и газ в количестве, не превышающем скорости их пополнения в залежах, можно превратить месторождения в неиссякаемые источники. Здесь уместна аналогия с колодцем. Если не вычерпывать всю воду сразу до дна, а дать ему время заполниться водой, то он будет служить долго. Эту идею, кстати, восприняли на Шебелинском газоконденсатном месторождении Украины, и оно до сих пор прекрасно работает.

Какие ещё предложения для отрасли?

В нашей стране открыто много мелких месторождений с небольшими запасами. Они признаны нерентабельными и не осваиваются. Но стоит посмотреть на них с позиций биосферной концепции, и разработка окажется выгодной. Тем более если они расположены в европейской части страны. Надо лишь принять факт, что цикл их восполнения занимает годы, а не миллион лет, как считалось ранее.

Ваш коллега Владимир Полеванов сказал, что цена бензина при изменении подхода к вопросу образования нефти может составить 3–4 рубля за литр.

Я знаком с Владимиром Павловичем, но у нас есть некоторые расхождения во взглядах. Что касается цены на бензин, не исключено, что он прав.

Вы пробовали продвинуть биосферную концепцию на государственном уровне или связаться с крупными госкомпаниями, чтобы получить финансирование?

Пробовали, и не раз. Но наверху видят лишь борьбу мнений: одни ученые утверждают одно, у других – противоположные взгляды. В результате принимается решение: пусть продолжают спорить, а мы будем делать своё дело.

Недавно российский президент обмолвился, что он в курсе альтернативного научного подхода и не выразил в отношении этой идеи какого-либо скепсиса.

Время принимать меры пришло. Современная нефтегазовая наука и практика добывающих компаний настроены лишь на извлечение углеводородов в как можно большем количестве, быстрее и с наименьшими затратами. Цель одна – максимальная эффективность и получение прибыли. Все другие вопросы отодвигаются на второй план. Биосферная концепция предлагает альтернативу. Однако для этого в понимании нефтегазообразования должна свершиться революция. Лишь она способна изменить существующую мировую систему хозяйствования, использующую углеводороды в качестве источников энергии. При этом должны измениться технологии освоения месторождений, программы обучения студентов профильных институтов и многое другое. Представьте, учёные, преподаватели, инженеры получали образование и работали в рамках органической парадигмы всю жизнь, а тут им предлагается от неё отказаться и выбросить, как ненужный мусор!

Что ж, мы надеемся, наша беседа поможет распространению новых идей!

Спасибо! Будем действовать вместе.

Текст: Дмитрий Леонтьев