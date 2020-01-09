Chery Tiggo 7. Теперь совсем другое дело

А по размеру он ближе к Hyundai Creta или Nissan Qashqai? А на что похож? Увы, но в случае с китайским автопромом вам и по сей день придётся отвечать на кучу подобных вопросов со стороны тех, кто пытается примерить машину на себя. Но Chery Tiggo 7 – один из немногих автомобилей из Поднебесной (Боже мой, сколько можно использовать это дурацкое слово), который заслуживает отдельной оценки. Без малейшей оглядки на конкурентов-соотечественников. Собственно, поэтому мы решили о нём рассказать

Что бы там ни говорили расплодившиеся как крысы на заброшенном складе интернет-эксперты, а китайская автомобильная промышленность за очень короткий срок отмахала путь, на который у других ушли десятилетия. Ещё пару лет назад в большинстве своём она выпускала неказистые и зачастую непропорциональные изделия, напоминавшие не столько современный автомобиль, сколько набор устаревших и не очень качественных комплектующих. Часто весьма странный набор. На фоне этих воспоминаний хорошо оснащённый, аккуратно скроенный и тщательно продуманный Chery Tiggo 7 – новое лицо Китая. Он словно стряхнул с себя нелепые насмешки и пошлый юмор конкурентов, подмигнул потенциальным покупателям симпатичной задней оптикой и с чувством собственного достоинства въехал в большой автомобильный мир. Посмотрим, как его там примут.

У Tiggo 7 уже вполне приемлемая эргономика, но все еще нет регулировки руля по вылету

Только не подумайте, что мы выжили из ума или практикуемся в написании ванильных текстов, в которых с машиной всегда всё «хорошо, отлично и замечательно», а из окна, как из весеннего сада, тянет сладким запахом рекламных бюджетов. Вовсе нет! Больше того, если сравнить Chery Tiggo 7 с другими городскими кроссоверами, то можно сказать, что он не претендует на умопомрачительную динамику, лучшую в классе шумоизоляцию или исключительную управляемость. Но автомобиль как-то буднично попал в пул холёных конкурентов, закрепился в его середине и больше не является чужеродным элементом на рынке. А это, согласитесь, хороший результат. И пусть в Tiggo 7 пока нельзя отрегулировать руль по вылету, а в салоне немного пахнет пластиком, но это уже полноценный автомобиль с оригинальным дизайном, оцинкованным кузовом и нормальной агрегатной базой.

Сложная задняя оптика — часть новой дизайнерской концепции

Он узнаваем и вызывает интерес у окружающих

Понятно, что восприятие красоты – штука довольно субъективная. Но, в конце концов, посмотрите на него – фактурные боковины, эффектные росчерки дизайнера на чёрном пластике, ровные зазоры между панелями. Он узнаваем, не вторичен и вызывает интерес у окружающих. Сложно сказать, является ли это комплиментом, но многие просто отказываются верить, что эта машина из Китая, и пытаются разыскать шильдик европейского или корейского бренда.

Под капотом вы не увидите фантасмагории вроде двигателя объёмом 1.1 литра, который при разгоне издаёт такие звуки, словно пытается пропилить асфальт. В движение «семёрку» приводит основательный, пусть и не ультрасовременный, 2-литровый бензиновый мотор, который при мощности 122 л.с. и моменте в 180 Нм сообщает автомобилю вполне приемлемую динамику в виде 12,8 секунд до сотни. Он работает в паре с вариатором, звёзд с неба не хватающим, но очень подходящим ему по характеру.

Если бы не шильдик, понять что это Chery было бы невозможно

Только с передним приводом

Хотите прохватить по разбитой лесовозами колее? Я бы не торопился, так как это всё же городской кроссовер, и полный привод у него пока отсутствует. Добраться до дачного участка по более-менее сносному направлению или бороздить городскую снежную кашу – это пожалуйста. Как говорится, без проблем! Больше того, сделать это можно эмоционально комфортно, ведь дорожный просвет здесь – 190 мм. Подвеска энергоёмкая и стабильная, показывает себя с лучшей стороны как на ровном асфальте, так и на разбитой грунтовке. На откровенно плохих участках она позволяет поддерживать высокую скорость. Правда, многорычажка сзади с куда большим уважением и вниманием относится к пассажирам, чем более жёсткий Макферсон спереди.

Спустя тысячи километров, проведённых за рулём этой машины, вы не испытываете печали и не привыкаете к ней по принуждению. Вы просто ездите и продолжаете отмечать для себя некоторые нюансы, находить отголоски различных автомобилестроительных школ. Отмечать удобство посадки и комфорт передних сидений, пристойную эргономику и хорошую обзорность. В конце концов, вы попросту забываете о национальной принадлежности машины. Да, рудименты вроде бликующего экрана мультимедиа и плохого разрешения камер кругового обзора ещё присутствуют, но в целом это уже совершенно другая история.







Если отвечать на вопросы, заданные в самом начале, то Chery Tiggo 7 похож сам на себя, а по размеру ближе всего к Nissan Qashqai. Если продолжать использовать штампы и спросить, стоит ли голосовать за этот автомобиль рублём, мы ответим уклончиво – думайте и сравнивайте. Одно несомненно – здесь точно есть за что голосовать.

Технические характеристики Chery Tiggo 7

Длина/ширина/высота 4432/1837/1670 мм

Колея пер./задн. 1550/1550 мм

Объём багажника 414/1100 л

Колёсная база 2 650 мм

Снаряжённая масса 1 507 кг

Полная масса 1 765 кг

Трансмиссия Вариатор

Тип привода Передний

Тип двигателя Бензин R4

Объём двигателя 1 971 см3

Мощность 122 л.с.

Крутящий момент 180 Нм

Передняя подвеска Независимая

Задняя подвеска Независимая

Тормоза пер./задн. Дисковые/Дисковые

Размерность шин 225/60/R18

Максимальная скорость 185 км/ч

Разгон до 100 км/ч 12,8 сек.

Цена от 1 369 900 рублей

Текст Дмитрий Колотилин, фотографии компании-производителя