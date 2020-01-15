Land Rover Discovery Sport. Продукт раскрепощённых разработчиков

Впервые Land Rover Discovery Sport мы увидели года три назад. Это была средняя комплектация с базовым 150-сильным турбодизелем. И вроде бы мощности машине хватало, и средний расход за неделю не превысил восьми литров дизеля по депрессивным зимним пробкам, и в салоне всё на своих местах. Однако автомобиль оставлял смутное чувство недосказанности. Будто кто-то намеренно, коротким поводком, сдерживал разработчиков, не давая им разгуляться

И вот, наконец, момент настал! Разработчиков раскрепостили и после четырёх лет весьма успешного европейского существования Land Rover Discovery Sport дождался-таки рестайлинга. Тут, наверное, стоит упомянуть, что за эти четыре года только там, у них, без учёта огромного и как всегда очень перспективного российского рынка, Discovery Sport разошёлся тиражом в 475 тысяч экземпляров. А это, согласитесь, неплохой результат!

Наше знакомство с его новой версией состоялось, естественно, тоже в Европе, а именно в Барселоне – там есть неплохой внедорожный полигон, где часто испытывают серьёзные внедорожники. То, что Land Rover по умолчанию будет хорош на трассах, хитроумно подготовленных организаторами, не вызывало у нас сомнений. А вот презентационная информация заинтриговала. Автомобиль, очевидно, основательно переработали, использовав новую платформу PMA (как у RR Evoque второго поколения), добавили комфорта и внешнего лоска, но при этом чисто внешне он практически не изменился. В общем, признаться, мы были немного озадачены.

Discovery Sport вполне уверенно чувствует себя на бездорожье. Главное не забывать, что это автомобиль, а не вездеход для геологоразведки

На месте рычага автомата, вы не поверите, рычаг автомата!

Впрочем, уже по первым впечатлениям, которые чаще всего и оказываются самыми верными, рестайлинг удался. Наверное, таким Discovery Sport и должен был быть с самого начала. От прежней недосказанности не осталось и следа. Больше того, уже через час после начала тест-драйва у нас сложилось ощущение, что мы проездили на нём весь предыдущий год. А может, и всю свою жизнь.

На месте рычага автомата, вы не поверите, рычаг автомата! Не шайба, а очень удобный и логичный джойстик, управляющий режимами 9-диапазонного гидротрансформатора. Точно такой же, как в Jaguar F-type. На центральной консоли (снова невероятно!) всего один дисплей, на котором отображаются и навигация, и медиа. А под ним плашка из лакового пластика с сенсорными кнопками, функции которых меняются в зависимости от того, что вы собрались регулировать. Причём одна и та же крутилка, например, отвечает и за температуру правой части салона, и за режимы Terrain Response 2.

В целом интерьер стал более премиальным. Как принято говорить, он выглядит дороже. В дорестайле, не понятно почему, некоторых смущало обилие чёрного матового пластика. Мол, он везде и всюду. Так вот, теперь его гораздо меньше, а разнообразия фактур больше. При этом, как всегда у Land Rover, всё гармонично, без ощущения сборной солянки, как у некоторых азиатских коллег. Несмотря на то что машина выросла в габаритах (8 мм в длину, 279 мм в ширину и 3 мм в высоту), внутри не стало свободнее. Хотя, справедливости ради надо признать, что в Discovery Sport и раньше тесно не было.

Впрочем, один момент всё-таки огорчил – все клавиши на руле теперь тоже сенсорные, как на более дорогих моделях Land Rover. Блоки на спицах смотрятся, безусловно, красиво, но моментально запачкиваются прикосновениями и после этого не всегда сразу распознают нажатия. Да и обод стал жёстче и тоньше. Но скажите спасибо, что англичане избавились от атавизма в виде узких кнопочек клаксона по бокам рулевой ступицы, и теперь сигналить можно как на обычных машинах – ладонью. Отказаться от рефлекса лупить по центру руля не так-то просто. Проверено.

По статистике, большинство потенциальных покупателей ценят в рестайлинге прежде всего внешние изменения, но тут их немного. Изменились оптика, бамперы… Хотя знаете, как это часто бывает, смотришь на обновлённую машину и думаешь: ну и зачем было огород городить? Но в случае с Discovery Sport, пожалуй, стоило. Он и раньше, в общем, уродом не был, а теперь превратился прямо-таки в денди, особенно в спортивном обвесе в цвет кузова.

Дисплей вместо зеркала. Удобно, когда багажник доверху забит поклажей, а на втором ряду сидят рослые пассажиры

В России будут обычные моторы

Ездовая программа у нас была. И на этом, пожалуй, можно поставить точку. Поездить мы успели всего ничего, не говоря уже о том, что смысла в езде на европейской спецификации немного. Дело в том, что отныне в Европе будут продавать исключительно умеренные гибриды – машины со стартер-генератором, 48-вольтовой бортовой сетью и компактной батареей, которая накапливает энергию от торможения и движения накатом. Сначала у нас был двухлитровый турбодизель мощностью 240 л.с., потом бензиновая турбочетвёрка в 250 сил. Оба мотора тянут вполне прилично, но настолько зажаты экологическими настройками «Евро-6», что разницы в поведении бензиновой и дизельной версий практически нет.

И как бы англичане ни убеждали нас, что гибридная составляющая помогла навсегда забыть об ощущении турбоямы, убрать задержку на нажатие акселератора они не смогли. Вообще, управлять тягой поначалу непросто – требуется привычка. Но расстраиваться не стоит: в Россию будут поставлять обычные моторы с 12-вольтовой сетью. А с ними, как показывает опыт, проблем нет – они довольно шустрые. Опять же, скажем по секрету, задумчивость акселератора легко вылечивается безобидным чип-тюнингом. И услуга эта, что характерно, среди владельцев Land Rover очень популярна.

После рестайлинга облик машины стал по-настоящему гармоничным и завершенным

На бездорожье Discovery Sport действительно силён

Клиренс – 212 мм, углы спереди и сзади – под 30 градусов, глубина преодолеваемого брода – 600 мм! Умная система распределения тяги Terrain Response второго поколения автоматически определяет состояние покрытия, так что переключатель можно не трогать в принципе. Мы, кстати, так и сделали, вероломно проигнорировав рекомендации, и с лёгкостью проехали все спуски и подъёмы, колеи и камни. И, конечно, на внедорожном участке мы попробовали интересную штуку под названием «Прозрачный капот». Этот режим показывает на центральном дисплее всё, что происходит под передними колёсами. Только это не прямой, а слегка отложенный эфир с камеры, закреплённой на решётке радиатора — она транслирует картинку с задержкой около секунды. Толку немного, но очень забавно. Ровно те же слова можно сказать и про дисплей вместо салонного зеркала заднего вида – пользоваться им неудобно. Мы пытались маневрировать на парковке и не видели, что творится непосредственно перед передним бампером и в метре от него. А вот при буксировке прицепа эта штука наверняка пригодится.







По словам разработчиков, они хотели чтобы в машине было «больше спорта», но и комфорт при этом ничуть не пострадал

В общем, первое знакомство с новым Discovery Sport было слишком коротким, для того чтобы можно было делать какие-то выводы. Машина не так проста и хочется поездить на ней как следует. А пока скажем так: экстерьер и интерьер выглядят очень достойно. Дорого, богато и без лишней шелухи. Подвеска очень комфортна, причём как бы британцы ни обещали «больше спорта», машина прежде всего настроена на комфорт и мягкость. Она идеальна для путешествий. И мы непременно отправимся куда-нибудь, как только Discovery Sport появится в России.

Технические характеристики Land Rover Discovery Sport P250/D240

Длина/ширина/высота 4597/2173/1727 мм

Колея пер./зад. 1625,2 — 1635,6 / 1623 — 1642,2 мм

Колёсная база 2741 мм

Дорожный просвет 212 мм

Объём багажника 897/1794 л (157–1651 в семиместном исполнении)

Диаметр разворот 11,8 м

Снаряжённая масса 1907/1985 кг

Полная масса 2550 / 2700 кг

Трансмиссия Автоматическая 9‑ступенчатая

Тип привода Постоянный полный

Тип двигателя P250 (бензиновый) / D240 (дизельный)

Объём двигателя 1999 / 1998 см3

Мощность 249 / 240 л. с.

Крут. момент 365 / 500 Нм

Передняя подвеска Независимая

Задняя подвеска Независимая

Тормоза, пер./зад. Дисковые/ дисковые

Размерность шин 225/65 R17

Максимальная скорость 225 / 220 км/ч

Разгон до 100 км/ч 7,6 / 8,0 сек

Текст Евгений Липовицкий, фото компании-производителя

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