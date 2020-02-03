Kia Seltos получил российский ценник. Очень неплохо!

KIA Motors Russia & CIS объявляет цены и комплектации нового кроссовера сегмента «В» KIA Seltos, продажи которого на российском рынке начнутся 2 марта 2020 года. Согласно глобальной политике бренда – предлагать на каждом из рынков модели, в наибольшей степени соответствующие запросам и ожиданиям местных автомобилистов – для России была подготовлена линейка спецификаций, рассчитанная на самую широкую аудиторию.

Цены компактного кроссовера составят от 1 099 900 рублей до 1 999 900 рублей. KIA Seltos будет предлагаться с тремя вариантами 4-цилиндровых бензиновых двигателей, передним или полным приводом, 6‑ступенчатой механической или автоматической коробкой передач, бесступенчатой трансмиссией Smartstream IVT, или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями (7DCT). Для всех трансмиссий, кроме механической, предусмотрена система выбора режимов движения Drive Mode Select.

Рулевая колонка регулируется по высоте и вылету, сиденье водителя имеет механическую регулировку по высоте. Спинки задних сидений могут быть отрегулированы по углу наклона, или сложены в пропорции 60:40, имеются крепления для детского кресла стандарта ISOFIX. Для повышения удобства пользования во всех версиях предусмотрены подогрев форсунок стеклоомывателя, электропривод и подогрев боковых зеркал заднего вида, воздуховоды в центральной консоли для пассажиров второго ряда. Как и все модели KIA для российского рынка, новый Seltos оснащается системой экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС. Уже в базовой комплектации боковые зеркала окрашиваются в цвет кузова, а передний и задний бамперы украшены серебристыми накладками.

Вне зависимости от версии, все KIA Seltos оснащаются:

дисковыми тормозами с антиблокировочной системой,

фронтальными и боковыми подушками безопасности,

системой курсовой устойчивости ESC,

ассистентом старта на подъеме,

системой контроля давления в шинах

иммобилайзером и центральным замком с автоматическим запиранием дверей при начале движения

электроприводами передних и задних стеклоподъемников

мультифункциональным рулевым колесом

аудиосистемой с радиоприемником, разъемом USB и шестью динамиками

Переднеприводные версии с двигателем 1,6 MPI (с распределенным впрыском) 123 л.с. будут предлагаться в четырех комплектациях – Classic, Comfort, Luxe и Style. Комплектации Classic и Comfort будут доступны как с механической, так и с автоматической трансмиссией, Luxe и Style – только с автоматической.

В полноприводном исполнении Seltos 1,6 MPI имеет мощность двигателя 121 л.с. и будет доступен в четырех комплектациях: Comfort и Luxe (с механической или автоматической трансмиссией), а также Style и Prestige (только с автоматической трансмиссией).

Автомобили с двигателем 2,0 MPI (149 л.с.) и новым клиноцепным вариатором Smartstream IVT в переднеприводном исполнении будут доступны в комплектациях Luxe, Style или Prestige, а в полноприводном – Style, Prestige и Premium. Наиболее мощный (177 л.с.) двигатель 1,6 T-GDI с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива – агрегатируется только с роботизированной трансмиссией 7DCT. Все Seltos 1,6 T-GDI оснащаются системой полного привода и будут доступны в комплектациях Prestige, Premium и Premium+.

На наиболее доступную комплектацию Classic устанавливаются колеса размерности 16 дюймов на стальных дисках, с шинами 205/60 R16. Эти автомобили оснащаются галогенными фарами проекционного типа. KIA Seltos Classic имеет кондиционер, тканевую отделку сидений, декоративные интерьерные вставки серого цвета. Приборная панель дополнена дисплеем с диагональю 3,5 дюйма, аудиосистема – монохромный дисплей 3,8”.

В комплектации Comfort дополнительно имеется подогрев передних сидений и руля, кожаная отделка руля и ручки селектора трансмиссии. В багажном отсеке устанавливается полка. KIA Seltos Comfort оснащаются круиз-контролем и модулем Bluetooth для подключения мобильных устройств.

Комплектация Luxe внешне отличается легкосплавными 16-дюймовыми колесными дисками, противотуманными фарами и рейлингами на крыше. В этой версии кроссовер оснащается датчиком света, задними датчиками парковки, системой климат-контроля, мультимедийной системой с цветным дисплеем 8” (с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay), дополнительными разъемами USB, камерой заднего обзора с динамическими направляющими на экране. Для автомобилей с двигателями 2,0 MPI и 1,6 T-GDI, начиная с комплектации Luxe, клиенты имеют возможность выбрать опциональную двуцветную окраску кузова. Также, начиная с этой комплектации, Seltos оснащается дополнительно боковыми шторками безопасности по всей длине салона.

В комплектации Style KIA Seltos отличается легкосплавными 18-дюймовыми дисками, черными глянцевыми вставками решетки радиатора, серебристыми боковыми молдингами. Дневные ходовые огни, противотуманные фары, задние фонари и габаритные огни светодиодные.

Для комплектации Prestige предусмотрены 17-дюймовые колеса на легкосплавных дисках и светодиодные фары головного света, а также хромированные наружные дверные ручки. Сиденья KIA Seltos Prestige имеют комбинированную отделку (ткань и эко-кожа), декоративные интерьерные вставки выполнены из черного глянца с принтом. Дополнительный комфорт в салоне обеспечивают система декоративной подсветки Mood Lamp, регулируемый центральный подлокотник между передними сиденьями и центральный задний подлокотник с подстаканниками. Салонное зеркало выполняется по электрохромной технологии (с автоматическим затемнением). Предусмотрен расширенный пакет «Теплых опций», в которой включены подогрев задних сидений и электрообогрев ветрового стекла. Для более комфортной эксплуатации в эту версию добавлена система бесключевого доступа Smart Key с запуском/остановкой двигателя при помощи кнопки, электропривод складывания боковых зеркал, передние датчики парковки. Устанавливаются приборная панель Supervision с дисплеем 7”, премиальная аудиосистема Bose, навигационная система с экраном 10,25”. Обеспечена поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

В комплектации Premium предлагаются легкосплавные 18-дюймовые диски, отделка сидений эко-кожей, интерьерные вставки с имитацией прострочки, вентиляция и электропривод регулировки передних сидений (с регулировкой поясничного подпора для водителя), панель беспроводной зарядки мобильных устройств в центральной консоли. В оснащение автомобиля добавлен датчик дождя и электромеханический стояночный тормоз. Одним из принципиальных отличий комплектации Premium является комплекс высокотехнологичных систем помощи водителю Drive Wise, также повышающих уровень активной безопасности. KIA Seltos Premium оснащается проекционным дисплеем, круиз-контролем (SCC) с функцией остановки и возобновления движения (Stop&Go), автоматической системой экстренного торможения (FCA), ассистентом поддержания движения в полосе (LFA), системой контроля «слепых зон» (ВСА), ассистентом выезда с парковки задним ходом (RCCA), система безопасного выхода (SEA), ассистентом управления дальним светом (НВА) и системой распознавания усталости водителя (DAW).

Таблица цен Kia Seltos в России