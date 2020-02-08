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Машины   8 февраля 2020   

Японский кроссовер против русской зимы: наш тест

В самом конце прошлого года Mazda добавила для хитовой модели CX-5 новую версию Zima Edition. Как нетрудно догадаться из названия, она разработана специально для России!

В чём отличия? Самое главное — это комплект зимних покрышек, которые японцы вдумчиво подбирали под характер модели (а мы-то знаем, что «Мазды» умеют ездить задорно).

Вдобавок Zima Edition включает бесконтактное открывание багажника: да, теперь не надо трогать руками трогать холодный и грязный металл крышки…

Плюс ко всему зимняя Mazda предложит автозапуск со смартфона. То есть сидим дома, запускаем приложение и прогреваем машину (как вариант: ставим время, когда надо запустить мотор).



В общем, мы не устояли и взяли Mazda CX-5 Zima Edition на длительный тест, чтобы проверить: а как вообще «японцы» заточены под русскую зиму?

P.S. Если эта тема вам интересна, задавайте свои вопросы!


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