Японский кроссовер против русской зимы: наш тест

В самом конце прошлого года Mazda добавила для хитовой модели CX-5 новую версию Zima Edition. Как нетрудно догадаться из названия, она разработана специально для России!

В чём отличия? Самое главное — это комплект зимних покрышек, которые японцы вдумчиво подбирали под характер модели (а мы-то знаем, что «Мазды» умеют ездить задорно).

Вдобавок Zima Edition включает бесконтактное открывание багажника: да, теперь не надо трогать руками трогать холодный и грязный металл крышки…

Плюс ко всему зимняя Mazda предложит автозапуск со смартфона. То есть сидим дома, запускаем приложение и прогреваем машину (как вариант: ставим время, когда надо запустить мотор).







В общем, мы не устояли и взяли Mazda CX-5 Zima Edition на длительный тест, чтобы проверить: а как вообще «японцы» заточены под русскую зиму?

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