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Дилер-клуб   27 февраля 2020   

Специальные условия на Peugeot Traveller 2019 года в АВИЛОН! 


Высокотехнологичный микроавтобус Peugeot Traveller уже сейчас может стать Вашим деловым компаньоном и незаменимым партнёром: 

  • кредит от 4,9%*; 
  • бонус за трейд-ин до 100 000 рублей*; 
  • максимальная выгода до 580 000 рублей*. 

 

Звоните, количество автомобилей 2019 крайне ограничено! 

+7 495 730 44 40 

 

Всегда Ваш, АВИЛОН 

Волгоградский пр-т., д.41. стр.1 

 

*Предложение действительно для Peugeot Traveller в комплектации Standard Active, 1.6 HDI 95 МКПП, произведенных в 2019 году, и рассчитано с учетом скидки 100 000 руб., скидки по трейд-ин в размере 100 000 рублей, скидки по кредиту по тарифу «Лайт». Количество автомобилей ограничено. 

Предложение не является офертой, действует до 29.02.2020 и может быть изменено. 



Подробности – в салоне официального дилера АВИЛОН Peugeot. 

Кредит предоставляется ООО «Русфинанс Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013 г. 

4,9% — величина годовой процентной ставки по тарифу «Лайт». Предполагается обязательное оформление договора страхования жизни и здоровья  

Заемщика на весь срок кредитного договора. Первоначальный взнос 50% и более от стоимости автомобиля. Срок кредита: 24-36 месяцев.  

Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Обязательное условие оформление страхования КАСКО. Предложение носит  

информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ) действительно на 01.02.2020 года. Условия и тарифы могут быть  

изменены Банком в одностороннем порядке. Вся информация носит информационный характер и не является окончательной. 

 

 


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