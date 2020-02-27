Специальные условия на Peugeot Traveller 2019 года в АВИЛОН! 





Высокотехнологичный микроавтобус Peugeot Traveller уже сейчас может стать Вашим деловым компаньоном и незаменимым партнёром:

кредит от 4,9%*;

бонус за трейд-ин до 100 000 рублей*;

максимальная выгода до 580 000 рублей*.

Звоните, количество автомобилей 2019 крайне ограничено!

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Всегда Ваш, АВИЛОН

Волгоградский пр-т., д.41. стр.1

*Предложение действительно для Peugeot Traveller в комплектации Standard Active, 1.6 HDI 95 МКПП, произведенных в 2019 году, и рассчитано с учетом скидки 100 000 руб., скидки по трейд-ин в размере 100 000 рублей, скидки по кредиту по тарифу «Лайт». Количество автомобилей ограничено.

Предложение не является офертой, действует до 29.02.2020 и может быть изменено.







Подробности – в салоне официального дилера АВИЛОН Peugeot.

Кредит предоставляется ООО «Русфинанс Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013 г.

4,9% — величина годовой процентной ставки по тарифу «Лайт». Предполагается обязательное оформление договора страхования жизни и здоровья

Заемщика на весь срок кредитного договора. Первоначальный взнос 50% и более от стоимости автомобиля. Срок кредита: 24-36 месяцев.

Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Обязательное условие – оформление страхования КАСКО. Предложение носит

информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ) действительно на 01.02.2020 года. Условия и тарифы могут быть

изменены Банком в одностороннем порядке. Вся информация носит информационный характер и не является окончательной.