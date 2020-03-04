Mitsubishi вывел особый «чёрный» кроссовер (он серого цвета)

В России стартовали продажи спецверсии кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross под названием Black Edition. Новинка создавалась специально для поклонников чёрного цвета, правда, в качестве вариантов окраски значатся белый, серый или красный колеры.

Так что Black Edition — это тёмные решётка радиатора, молдинги дверей, корпуса зеркал и колёсные диски, плюс накладки на бамперах.

В салоне чёрной сделана отделка потолка (ещё один бонус — фирменные накладки на педали). За всё это дилеры попросят не меньше 1 920 000 рублей.







Базовая версия оснащается шестью подушками безопасности, подогревом руля, передних сидений и лобового стекла, камерой заднего вида и бесключевым доступом.

Единственный двигатель — 150-сильный полуторалитровый турбомотор. А вот комплектаций доступно две: Instyle (передний привод) и Ultimate (полный привод).

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