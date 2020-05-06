Porsche Macan Turbo. Быстро, очень быстро, гораздо быстрее

Вы умеете считать? Тогда досчитайте до четырёх. Досчитали? Ровно за это время новый Porsche Macan Turbo набрал первые 100 км/ч. Чтобы познакомиться с ним, нам пришлось снова лететь в ЮАР, страну пингвинов, Нельсона Манделы и удивительно хороших дорог

Южно-Африканская Республика — интересная и многогранная страна, где одних только официальных языков больше десятка. Но среднестатистическому россиянину, воспитанному телевизором, известно о ней не так уж много. Прежде всего то, что там всячески угнеталось чёрное население, а пламенного борца с апартеидом Нельсона Манделу, как графа Монте-Кристо, много лет держали в тюрьме на острове. Продолжая борьбу, но уже с географическим невежеством, наш кругосветный путешественник Алексей Камерзанов несколькими страницами далее рассказывает о ЮАР более подробно. Так что обязательно прочтите для расширения кругозора.

Видите чёрную накладку внизу двери? Это опция.

И стоит она огромных денег

Уж простите нашу восторженность,

но кресла с десятком регулировок – просто великолепны

Мы же в окрестностях Кейптауна (который здесь называют просто Кейп) знакомились с безумно быстрым кроссовером из Штутгарта. Выбор места нас ничуть не удивил, потому что дороги в Южно-Африканской Республике в отличие от нашего Южного федерального округа ровные и прямые. Кроме того, есть некоторое количество частных спортивных трасс, предвкушая поездки по которым, мы радостно потирали ладошки. Впрочем, сбыться этой мечте было не суждено — дороги общего пользования, некоторое количество городских улиц и всё… Почему? Да просто потому что Macan Turbo — спорткар на каждый день, и производитель хотел показать, что 440 л.с. под капотом хороши не только на гоночной трассе, но и в обычной жизни. Даже при соблюдении ПДД.

Знакомство с технической частью было коротким: двигатель объёмом 2.9 л с двумя турбинами и пиком момента в 550 Нм, который доступен чуть ли не во всём диапазоне оборотов. Прежний мотор был слабее на 40 л.с., что в Porsche подчёркивают особо. Максимальная скорость — 270 км/ч, а время разгона до сотни — чуть больше четырёх секунд, хотя это вы уже знаете. Коробка передач — семиступенчатая, роботизированная, ну и полный привод с муфтой подключения передней оси.

Если с техникой всё более или менее понятно (очередной инженерный шедевр в компактном кузове), то внешность автомобиля сложно назвать выдающейся. От менее мощных версий Macan Turbo отличается несколькими деталями — поворотниками, двухэтажным задним спойлером и немного переделанными воздухозаборниками. Шины на 20-дюймовых дисках входят в базовое оснащение. Как всегда бывает у Porsche, возможностей индивидуализации миллион, но за каждую из них нужно доплачивать отдельно. Лично мы категорически рекомендуем доплатить за цвет. Это дорого, но среди унылых серых будней яркий автомобиль способен хоть немного поднять настроение. А то, если честно, надоели вы со своим серовато-серебристым металликом.

Кстати, рассказывая о тонкой инженерной работе, мы имели в виду не только мотористов компании, но и тех, кто занимался эргономикой. Что ни говори, а ещё не родился на нашей несчастной планете человек, который мог бы аргументированно поругать водительское место или компоновку салона в целом. Обычно всё сводится к примитивной вкусовщине, и критик с чувством выполненного долга и негодованием закрывает дверь своей корейской малолитражки. Внутри отличий от младших версий немного. Основные — мультиконтурные сиденья, которые, похоже, сняли с истребителя, аудиосистема Bose c 18 динамиками и опциональный руль меньшего диаметра. Да и хватит, а то мы уже начали захлёбываться слюной.

Дизайнеры интерьера любого Porsche,

должны регулярно получать 13-ю зарплату.

Салон – близок к идеалу



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1. Хронометр – милая, но, по сути, бесполезная штука

2. Вот эту консоль острословы от клавиатуры и называют

«рыбьим скелетом». Надо признать, с воображением

и ассоциациями у них всегда были нелады

V-образная шестёрка Porsche просыпается быстро и почти неслышно, находясь в пределах самых строгих норм по шуму. Немецкие и швейцарские бабульки давно протестовали против честных швабских моторов и кажется победили. Правда, лишь отчасти. На центральной консоли, которую наши острословы называют рыбьим скелетом, есть кнопка с изображением глушителя. Она делает звук двигателя громче и ниже одновременно, но в Европе вне скоростных трасс её нажимать нельзя. Поэтому-то мы и в Африке, где обычные для европейцев инициативы воспринимаются как чудовищная ересь. Так вот, с нажатой кнопкой звук мотора проникает до сердца, до печёнок, как говаривал Глеб Жеглов в известном фильме, и только мозг отчаянно протестует. А всё потому что у здешних машин руль справа, а наш Macan Turbo — леворульный. На перестройку алгоритма требуется время, и в такие моменты совсем не думаешь о том, на каком автомобиле ты едешь, а потными ладошками сжимаешь руль, испытывая неподдельный чайницкий ужас.

Но, как и подобает настоящим профессионалам, уже через десять минут наш мозг окончательно адаптировался, и наступило время дать волю эмоциям. Скажите, вы когда-нибудь прыгали с парашютом? Ну хорошо, найдём более доступную аналогию. Вас когда-нибудь била в лицо волна на пляже Алупки? Вот именно такие ощущения возникают, когда компактный кроссовер начинает разгон. Сейчас пойдут штампы, но бренные тела испытателей реально вжимаются в кресло, и единственное, что ты слышишь — это учащённый пульс, отбивающий те самые четыре секунды до сотни. А спустя пять секунд после старта мы несёмся, значительно превышая максимальный порог скорости, разрешённый в этой стране. Такие же ощущения на обгонах, но тут колорита добавляет ещё и слепая зона справа. Штурман, конечно, готов работать перископом, но он тоже человек, и у него может быть неважный глазомер. Поэтому всё приходится делать резко — и выходить из полосы, и ускоряться, и возвращаться обратно. В этот момент ты благодарен каждой лошади двигателя и каждому ньютон-метру момента за то, что всё происходит пусть и резковато, но максимально эффективно.

А эффективность достигается в том числе и благодаря настройкам шасси, которое не допускает ни малейшего лишнего колебания, ни малейшего намёка на нестабильность.

Яркие цвета кузова добавляют машине шарма.

Особенно на фоне океана

В окрестностях Кейптауна, прямо на берегу океана расположены посёлки с дорогущими домами, где живут местные виноделы, владельцы судов и прочих дорогих активов. Удивительно, но они настолько слились с природой, что не приемлют асфальт и в качестве дорожного покрытия используют только камни, которых вокруг тонны. Наше появление стало для них полной неожиданностью. Берегись «элитка», русским журналистам нужно срочно проверить энергоёмкость подвески! Подняв стену из пыли и услышав стук камней по днищу, мы поняли, что подвеска даже в спортивном режиме хорошо отрабатывает неровности, допуская самые минимальные колебания (даже газированный яблочный сок не расплескался). На показательное выступление вышли зрители, среди которых выделялся огромный лысый мужик, с ног до головы покрытый татуировками. Он оказался местным общественником — на нас поступил сигнал от рабочих на одном из участков. С лицами нашкодивших школьников мы объясняли дружиннику, кто мы и зачем, а дедушки в дорогих штиблетах, вышедшие на стихийный митинг, выслушав наши аргументы моментально растворились. Правда, спустя пару минут один из них вернулся с бутылкой вина. На этикетке было то же имя, что и на его доме, во дворе которого стоял Porsche Macan. Ведь даже в ЮАР позволить себе его может только очень богатый человек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PORSCHE MACAN TURBO Длина/ширина/высота: 4684/1926/1624 мм

Колея пер./задн.: 1645/1655 мм

Колёсная база: 2807 мм

Дорожный просвет: 190–230 мм

Объём багажника: 488/1503 л

Снаряжённая масса: 1945 кг

Полная масса: 2580 кг

Трансмиссия: Робот, 8 ступеней

Тип привода: Полный

Тип двигателя: Бензин V6 турбо

Объём двигателя: 2894 см3

Мощность: 440 л.с.

Крут. момент: 550@1800–5600 Нм@об/мин

Подвеска, пер./задн.: Независимая/Независимая

Тормоза, пер./задн.: Дисковые вентилируемые/Дисковые вентилируемые

Размерность шин: 265/45 R20 — 295/40 R20

Максимальная скорость: 270 км/ч

Разгон до 100 км/ч: 4,5 сек.

Цена от: 6 896 000 рублей

Текст Максим Ракитин

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