Peugeot Traveller 4х4. Моя фантомная боль

Не хотелось бы начинать с интимных деталей, но одно из моих любимых занятий — смотреть ролики о домах из морских контейнеров. Будь моя воля, я ничего целыми днями не делал бы, только наблюдал, как в разных станах мира их строят, перестраивают и обживают. При этом я прекрасно понимаю, что никогда не буду жить загородом и модульная конструкция из огромных ящиков мне, в общем-то, ни к чему. Но даже если однажды придётся покинуть мегаполис, я не стану заниматься тетрисом из железных параллелепипедов, а сооружу самый обычный традиционный дом. Так и дешевле, и удобнее. Тем не менее, я ничего не могу с собой поделать. Эта тема, как фантомная боль — потребности вроде нет, а желание остаётся. Слабость к микроавтобусам из той же серии. Если смотреть на эти автомобили разумным взглядом, становится очевидна их бесполезность и избыточность. По крайней мере для меня. Ну зачем мне восемь посадочных мест и кузов длиной в пять метров? Это и лишний вес, и проблемы с парковкой, и расход топлива, и прочие сопутствующие неприятности. Но это вторая в рейтинге популярности тема, которую я отслеживаю в интернете. И похоже я не одинок. Судя по количеству просмотров, контейнерные дома и микроавтобусы интересуют миллионы людей, и наверняка большая часть этих наблюдателей, так же как и я, в них не нуждается, но всё равно не может оторваться от экрана. А теперь скажите, мог ли я пропустить появление на нашем рынке Peugeot Traveller с полным приводом? Отвечать необязательно, вопрос риторический.

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1. Рычаг коробки коротковат и чтобы до него дотянуться

приходится полностью вытягивать руку

2. Такие микроавтобусы часто используют в качестве междугородной

маршрутки, поэтому круиз-контроль ему наверняка пригодится

3. Как для коммерческого, так и для семейного транспорта,

Traveller неплох на бездорожье

НЕ ПАЧКАЯ РУК

Презентация полноприводного французского «буса» проходила в Подмосковье на территории гольф-клуба. Это, наверное, одна из самых больших в стране площадок с длиной дорожек в девять километров. Чтобы пройти все лунки, понадобится целый день без перерыва на обед. Зимой, естественно, тут никто не играет, и для нас проложили маршрут и по твёрдому покрытию, и по грунту, максимально используя огромную площадь. Тест-драйв получился неожиданно бодрым. Никто не ожидал от микроавтобуса такой прыти, тем более на пересечёнке. Мои коллеги сначала осторожно удивились возможностям французской подвески и полного привода, потом немного осмелели, а затем и вовсе начали наглеть. В конце концов, как и следовало ожидать, на сцене появился трактор. Я же, интеллигентно пройдя весь маршрут, расслаблялся с чашкой кофе в уютном ресторанчике клуба и, вместо того чтобы по колено в снегу прикручивать шаклы к тросу, смотрел на планшете очередной ролик про морские контейнеры. Возможно, было бы правильно немного испачкать руки и ботинки, но разве не очевидно, что система полного привода, построенная на вискомуфте да ещё и с трансмиссией без пониженной передачи и блокировки, не даёт шансов для воплощения смелых фантазий тестировщика. Когда имеешь дело с голой вискомуфтой, лучше слегка придержать эмоции.

ИЗ КОРЫСТНЫХ СООБРАЖЕНИЙ

Вы спросите, а зачем, собственно, французам оснащать свои «бусики» полным приводом? А случилось это, представьте, по банальным экономическим соображениям. В последние годы галлы успешно отвоёвывали российский рынок и даже подняли свою долю в коммерческом сегменте с трёх до девяти процентов. Чтобы расти дальше, нужно учитывать запросы потребителя, а половина продаж в этом сегменте у нас приходится на автомобили с формулой «4х4». Кстати, полный привод для Peugeot делает сторонний партнер — компания «Дангель». Система простая, но дорогая, потому что не конвейерная. Обходится она чуть ли не в полмиллиона рублей, если судить по разнице между комплектациями 4х2 и 4х4. В общем, гораздо дороже, чем у конкурентов. Однако цена микроавтобуса укладывается в нишу между немцами и отечественными производителями и, значит, приемлема для рынка. К тому же, французы утверждают, что с учётом полного жизненного цикла, куда они включают такие параметры, как надёжность агрегатов, расход топлива и 20-тысячный интервал между ТО, их коммерческий транспорт будет выгоднее отечественного, и разница в цене нивелируется в процессе эксплуатации.

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1. Запаска выглядит неприкаянной, но нам сказали,

что завод уже ищет для неё подходящее место

2. Французы любят этот самолётный аксессуар, но в комплектациях

микроавтобуса есть и большой стол по центру







Система полного привода «Дангель» имеет всего два механизма: один — для отбора мощности (пневматический), другой — для распределения (вискомуфта). Весит это хозяйство 90 килограмм. Кроме того, все автобусы с колёсной формулой «4х4» дополнительно получают приподнятую подвеску с проставками под пружины (плюс 40 мм), проставками между кузовом и подрамником и удлинённый рулевой вал. Видимо, из-за этих доработок всё так дорого и стоит. А ещё комплектации с полным приводом оснащаются защитами бака и заднего редуктора.

Блокировок нет, хотя для европейских потребителей они доступны. Функцию распределения тяги должна выполнять система ESP, однако алгоритмы у неё чисто асфальтовые, к бездорожью не адаптированные. Впрочем, предусмотрена возможность отключения электроники. С геометрической проходимостью полный порядок. Минимальный дорожный просвет у короткого варианта кузова длиной в пять метров он равен 200 мм, а максимальный — 285. Угол въезда — 23,2 градуса, съезда — 33,8. Это, согласитесь, совсем неплохо!

НЕМЦЫ ДОРОЖЕ, НО ЛУЧШЕ ЛИ?

Сразу после презентации в гольф-клубе я для сравнения несколько дней проездил на Volkswagen Multivan. Так чем же отличается VW от Peugeot и почему француз дешевле? Немец выше и тяжелее — на 200–300 кг в зависимости от комплектации. Кроме того, по своим агрегатам, отделке и опциям он ближе к премиальному сегменту. Французский микроавтобус проще и с низким потолком. Для семейного использования этого вполне достаточно, вы даже не заметите разницы. Однако если речь пойдёт об обслуживания официальных делегаций и прочих представительских функциях, то это может сыграть важную роль. Так что немец больше подходит для контор, дорогих гостиниц и тех же гольф-клубов. Хотя в плане удовольствия от вождения я бы выбрал француза. У него более легковая посадка и руль почти вертикален, в то время как у немца баранка стоит как у ЛиАЗа — сразу чувствуешь себя наёмным шофером в форменной фуражке. В общем, французам пока рано в премиальный сегмент. У них нет даже ручки, чтобы удобнее было залезать на высокое переднее сиденье. Или возьмём, к примеру, климат. Казалось бы, сегодня все кондиционеры покупают у одних и тех же поставщиков — унификация стопроцентная. Но и здесь галлы сэкономили. В результате температура регулируется отвратительно. При 22 градусах из сопел то веет арктическим холодом, то вырывается пламя — невозможно расслабиться. Ещё одна проблема — бардачки и ниши. При всём их многообразии (французы это любят) нет ни одного подходящего места для смартфона! К тому же, все ниши слепые — никогда не увидишь, что там лежит. Подлокотники сидений хлипкие и дико люфтят… Короче, до немцев пока далеко.

В базе задний свес у Peugeot минимален,

в версии long он длиннее на 300 мм

WEBASTO В БАЗЕ

В базе у Traveller четыре подушки безопасности, ABS, ESP, задние датчики парковки, помощник при старте на подъёме, двузонный климат-контроль, трёхуровневый подогрев передних сидений, «круиз» с ограничителем скорости и музыка с восемью динамиками и управлением на руле. Кроме того, полноприводнику полагается подогреватель Webasto и аккумулятор повышенной ёмкости. Мотор для полного привода один — дизель объёмом два литра и мощностью 150 л.с. Коробка передач тоже одна — механическая шестиступенчатая… В общем, автобус прекрасный. Если, конечно, во мне снова не говорит фантомная боль.

Текст Дмитрий Леонтьев

Фотографии Компании-производителя