Бегущий по лезвию 2020. Чего нам ждать от китайцев?

В прошлом году все китайские бренды смогли реализовать в нашей стране без малого сорок тысяч машин, что, согласитесь, довольно много. Не то чтобы исторический рекорд, но явный успех. По крайней мере это значительно больше, чем в 2018-м. А рост на фоне падающих и российского, и китайского рынков – это в любом случае рост. В планах у брендов из Поднебесной постепенное укрепление своих позиций на территории России, и помочь им в этом должны новинки, которых будет не меньше, чем в прошлом году. Мы ознакомились с самыми ожидаемыми премьерами и готовы о них рассказать.

GEELY COOLRAY

Машина уже сертифицирована, и некоторые дилеры даже начали принимать на неё заказы, хотя ни официальных цен, ни комплектаций, ни точной даты премьеры пока нет. Ориентировочно она должна появиться в марте. Предполагаемый уровень цен – 1,2–1,3 млн рублей за базу. Сборка уже налажена в соседней Белоруссии, хотя у нас первое время будут продавать автомобили китайской сборки. По крайней мере в ОТТС (одобрение типа транспортного средства) сейчас значится только продукция китайского завода. Двигатель будет один – полуторалитровый трёхцилиндровый турбомотор, как у Volvo, с двумя степенями форсировки: 177 л.с., как у китайцев, и 150 л.с., чтобы было выгоднее в плане налоговой нагрузки. Коробка – 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Кроссовер ли это? Позиционировать его будут как кроссовер. По размеру он будет чуть больше Hyundai Creta, но без полного привода.

Geely Coolray

CHERY TIGGO 8

В марте должны стартовать продажи флагмана марки Chery – Tiggo 8. К нам привезут дорестайлинговую машину (в Китае уже продают обновлённую). Под капотом будет 2.0-литровый турбомотор на 170 л.с. с 250 Нм момента и вариатор. Привод, к сожалению, только передний. Приятная особенность машины в том, что она может быть 5- или 7-местной, но на королевский простор рассчитывать не стоит – по внешним габаритам и колёсной базе Tiggo 8 чуть больше Nissan X-Trail.

CHERY EXEED TXL

В третьем квартале 2020 года в Россию наконец-то приедет люксовый Chery. Под его капотом будет 1.6-литровый турбомотор на 190 л.с. и роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Планируются полноприводные и 7-местные модификации. О ценах говорить пока рано, но ждать, что TXL будет дешевле 1,6 млн рублей точно не стоит.

CHERY EXEED TXL

DFM AX4

Премьеру компактного кроссовера AX4 анонсировали ещё в прошлом году. ОТТС тоже был получен прошлой весной, но по каким-то причинам начало продаж перенесли на первый квартал 2020-го. Полного привода у машины не будет, зато будет два двигателя на выбор: атмосферный 1.6 на 117 л.с. и 153 Нм момента с 5-ступенчатой механикой или роботом и турбированный 1.4 на 133 л.с. и 196 Нм в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. По размерам AX4 будет плюс-минус как Creta, а по дизайну – на любителя.



DFM AX4







GEELY FY11

Во второй половине года появится, пожалуй, самый эффектный китаец – FY11. Он построен на платформе Volvo XC40 и моторы получит от него же. Вряд ли к нам доедут гибридные версии, зато обещают мощный бензиновый Volvo T5 на 238 л.с. и 350 Нм крутящего момента, работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом. Заветный полный привод тоже будет. Возможно, мотор задушат до мощностей, более выгодных в отношении налогов, но это только догадки.

FY11 не впечатляет размерами (колёсная база – 2,7 м, длина – 4,6 м). Его главная фишка – дизайн. Что касается цен, то пока нет никакой определённости. В Китае FY11 сейчас продают за 1,3–2 млн рублей по курсу. Мы предполагаем, что российские цены начнутся от 2 млн рублей, что примерно на 500–600 тысяч дешевле соплатформенного XC40.

GEELY FY11

CHANGAN CS75

В первом квартале подтянется и рестайлинговый CS75. Нынешний CS75 продают у нас в том числе с полным приводом и 1.8-литровым турбомотором, задушенным до 150 л.с., в паре с 6-ступенчатым автоматом. Есть основания полагать, что после обновления под капотом ничего не изменится, потому что продающийся в Китае 1.5 турбо на 178 л.с. с 7-ступенчатым роботом и моноприводом в России успеха точно не добьётся.

CHANGAN CS75

HAVAL H5

Вишенка на торте, которую, уверен, ждут многие любители настоящих внедорожников – рамный Haval H5. В принципе это немного перелицованный и хорошо знакомый нам Great Wall H3. Причём его не просто привезут в Россию, но и начнут собирать на заводе под Тулой. Есть только одно но – пресс-служба никаких комментариев не даёт и появление машины не подтверждает (хотя и не опровергает). О моторах, коробках и ценах и говорить нечего.

В Китае машину предлагают с 2.0-литровым турбодизелем на 150 л.с. и 320 Нм момента или с 2.0-литровым турбобензином на 190 л.с. и 250 Нм. В обоих случаях есть только 6-ступенчатая механика. Если прогнозировать прайс, то с учётом изначальных китайских цен и российских наценок он будет сопоставим со стоимостью топовых версий УАЗа «Патриот», а может, и чуть выше.

Текст Александр Долгих

Фотографии компаний-производителей