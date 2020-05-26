Автомобильный мерч. Чемодан на колёсах

Ехать в отпуск на машине – не всегда удачная идея. Но можно захватить с собой любимый бренд в виде сумки или чемодана, благо почти каждый автопроизводитель имеет в своей коллекции аксессуаров подходящий вариант. Вот что нам удалось подобрать

1. BENTLEY HERITAGE WEEKENDER

Как нетрудно догадаться из названия, сумка предназначена для коротких поездок. Компактный размер, элегантный дизайн, дорогая кожа и масса внутренних карманов – чего ещё пожелать? Разве что бирку с британским флагом, которая тоже прилагается к сумке. Хотя, возможно, после Брексита она будет не слишком уместна в аэропортах Евросоюза

2. PORSCHE CLASSIC

Изящный строгий саквояж с логотипом знаменитой автомобильной компании. Внутри много карманов и отделений, в том числе и для косметички (мы ведь знаем, как это важно). Ремень-ручка из натуральной кожи







3. MERCEDES BRIC’S

Очень лёгкий и при этом прочный чемодан, изготовленный из инновационного материала Makrolon. Подойдёт даже для поездки на церемонию «Оскар» – внутри можно повесить смокинг. Устойчив к царапинам.

4. JAGUAR BUSINESS

Роскошный серебристый чемодан на колёсах, который отличает особая прочность. Говорят, он способен уцелеть даже при авиакатастрофе, поэтому, если что, можно лететь внутри него. Не забудьте только оставить кому-нибудь код от замка.

Текст Владислав Ковлейский