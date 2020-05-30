Диджеинг автомобильного пиара. Плейлист директора по коммуникациям российского представительства Nissan Романа Скольского

Несмотря на почти двадцатилетний профессиональный опыт, связанный со СМИ и автомобильным пиаром, моим маленьким хобби всегда был диджеинг. Ещё подростком я вёл школьные дискотеки да и сейчас на вечеринках частенько встаю за микшерный пульт и играю для друзей. Поэтому в моём плейлисте преобладает электронная музыка. Причём я отдаю предпочтение стилю хаус — как последним мировым хитам, так и проверенным временем историям. Однако это только часть моих музыкальных пристрастий. Я всеяден и под настроение слушаю практически всё — от русского рока и классических рок-баллад 1990-х до современной альтернативы, R&B и соула. Для меня хорошая музыка — это способ проснуться и задать настроение на весь день. Ведь без этого в нашей работе никуда!