Австрийцы оторвали бампера у «Нивы»

Компания Vagabund Moto из австрийского Граца (а там родился Шварценеггер и производят «Гелики»), прославилась кастомизацией мотоциклов BMW. Теперь же в конторе взялись за тюнинг автомобилей и начали с Lada 4×4.

За основу автомобиль 2007 года выпуска, с которого сняли бамперы, установили лифт подвески, расширители колёсных арок и экспедици­онный багажник. Кузов, кроме дверей, покрасили в серый цвет, а на новые диски установили грязевые шины. Под капот австрийцы не полезли, оставив всё, как есть. В итоге получилось нечто странное, похожее на труды гаражных тюнеров и российской глубинки. Сейчас фирма изучает спрос на такие доработки, а заодно грозится переделать Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser.

А вот так тюнингуют автомобили в России!





