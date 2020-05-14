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Новости   14 мая 2020   

Австрийцы оторвали бампера у «Нивы»

Компания Vagabund Moto из австрийского Граца (а там родился Шварценеггер и производят «Гелики»), прославилась кастомизацией мотоциклов BMW. Теперь же в конторе взялись за тюнинг автомобилей и начали с Lada 4×4.

 

 

За основу автомобиль 2007 года выпуска, с которого сняли бамперы, установили лифт подвески, расширители колёсных арок и экспедици­онный багажник. Кузов, кроме дверей, покрасили в серый цвет, а на новые диски установили грязевые шины. Под капот австрийцы не полезли, оставив всё, как есть. В итоге получилось нечто странное, похожее на труды гаражных тюнеров и российской глубинки. Сейчас фирма изучает спрос на такие доработки, а заодно грозится переделать Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser.

 

А вот так тюнингуют автомобили в России!



 

 

 

 

 


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