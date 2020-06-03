Печатная версия нового номера журнала «Клуб 4х4» уже в продаже!

Период самоизоляции, закрытых гипермаркетов и пустых парков сходит на нет. Жизнь начала налаживаться. И мы, с нескрываемым удовольствием сообщаем, что печатная версия нашего нового номера уже поступила в точки продаж и дилерские центры.







Тесты автомобилей, высокая кухня, путешествия и захватывающие фоторепортажи. Всё это, традиционно, вы найдёте на страницах нашего издания. Кроме этого вы узнаете, как наш главный редактор вышел на астральную связь с Гретой Тунберг и в конце беседы попросил прощения, как появился бренд Suzuki, и какие солнечные очки будут модными после карантина.

Также, Вы можете скачать наш свежий номер в AppStore и Google Play, а также в цифровом магазине Kiozk.