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События   3 июня 2020   

Печатная версия нового номера журнала «Клуб 4х4» уже в продаже!

Период самоизоляции, закрытых гипермаркетов и пустых парков сходит на нет. Жизнь начала налаживаться. И мы, с нескрываемым удовольствием сообщаем, что печатная версия нашего нового номера уже поступила в точки продаж и дилерские центры.

 



Тесты автомобилей, высокая кухня, путешествия и захватывающие фоторепортажи. Всё это, традиционно, вы найдёте на страницах нашего издания. Кроме этого вы узнаете, как наш главный редактор вышел на астральную связь с Гретой Тунберг и в конце беседы попросил прощения, как появился бренд Suzuki, и какие солнечные очки будут модными после карантина.

Также, Вы можете скачать наш свежий номер в AppStore и Google Play, а также в цифровом магазине Kiozk.


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