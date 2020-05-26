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Приглашаем Вас в двухдневный рейд "Клуба 4х4", по маршруту Волоколамск-Старица. Уже в эти выходные!

today 4 июня 2020 comment 0
 Как всегда, принять участие в нашем приключении может любой желающий, на своем внедорожнике!

Преимущества нашего рейда:
• Новый маршрут от Новопетровского к Старице.
• Удобный подъезд по Новорижскому шоссе.
• Небольшая протяжённость спецучастков, и их различная сложность.
 
Также Вас ждёт интересная экскурсионная программа с посещением Иосифо-Волоцкого монастыря, Ярополецкого краеведческого музея, первой сельской электростанции, старинного городка Старицы, Успенского монастыря и других интересных мест.
А ещё, умеренное бездорожье, традиционный джиперский шашлык, приятное общение единомышленников, активный отдых на природе и запас хорошего настроения!

Сбор в субботу, в 08.30, на Новорижском шоссе (в область) на заправке "Трасса", сразу после Нахабинского поворота.
N 55.782762, E 37.154221
 


О маршруте:
После сбора мы следуем до второй бетонки (А108) и оттуда идём внедорожными участками в Ярополец, где посетим Народный краеведческий музей и электростанцию.
Далее идём полями и перелесками до Степурина, откуда по асфальту добираемся до Старицы.

Вас ждут лесные и полевые дорожки, лужи, неглубокие колеи, броды через лесные ручьи. Любой участок маршрута безопасен и подходит даже для "стандарта".
Наш субботний внедорожный маршрут закончится примерно в 19.00 нашим легендарным шашлыком.

В Старице остаёмся на ночёвку тут
Эта новая гостиница уже стала излюбленным местом любителей внедорожной езды. Здесь есть музей фарфора, русская баня, а во дворе стоит редчайший Land Rover Defender 60-х годов. Цены в гостинице очень приятные, а обслуживание, по нашему опыту, на высоком уровне.
Звоните: +7 920 177 00 23 и бронируйте номера. Кодовое слово "Клуб 4х4".

В воскресенье, после обзорной экскурсии по Старице и монастырю, мы проедем по берегу Волги, преодолеем маленький брод и деревенскими дорожками проедем в с. Красное. Там посмотрим Преображенскую церковь, построенную в готическом стиле.
Далее, по бездорожью, мы выйдем к источникам с живой и мёртвой водой и далее на асфальт. Вернёмся к Старице, и оттуда, берегом Волги, внедорожными участками, выйдем на Новорижское шоссе у Погорелова Городища.

Сбор за участие в рейде с экипажа - 5000 рублей

"Клуб 4х4" обеспечивает:

• Информацию о маршруте
• Организацию следования группы по маршруту
• Радиосвязь в колонне
• Экипаж от "Клуба 4х4" на специально подготовленном внедорожнике для технической поддержки или эвакуации до асфальта
• Краткие экскурсии на местах посещения
• Памятные фото после выезда на сайте "Клуба 4х4"
• Интересную трассу и достопримечательности
• И конечно веселую дружескую атмосферу!

Для новых участников наших рейдов:

• Памятный Сертификат
• Комплект наклеек
• "Золотая" клубная карта
• А также бесплатная диагностика-консультация в Тюнинг-Центре "Клуба 4х4"

Если вы не уверены в проходимости своего автомобиля из-за клиренса, рисунка протектора, или по другим причинам,- не стесняйтесь, звоните! Мы вместе придумаем как решить эти проблемы.

Регистрация на рейд по телефону: +7 926 233 1423, или по почте raid4x4@yandex.ru с указанием марки машины и номера телефона.

Берите детей, родственников! Приезжайте всей семьёй!
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