Приглашаем Вас в двухдневный рейд "Клуба 4х4", по маршруту Волоколамск-Старица. Уже в эти выходные!

Как всегда, принять участие в нашем приключении может любой желающий, на своем внедорожнике!





Преимущества нашего рейда:

• Новый маршрут от Новопетровского к Старице.

• Удобный подъезд по Новорижскому шоссе.

• Небольшая протяжённость спецучастков, и их различная сложность.

Также Вас ждёт интересная экскурсионная программа с посещением Иосифо-Волоцкого монастыря, Ярополецкого краеведческого музея, первой сельской электростанции, старинного городка Старицы, Успенского монастыря и других интересных мест.

А ещё, умеренное бездорожье, традиционный джиперский шашлык, приятное общение единомышленников, активный отдых на природе и запас хорошего настроения!



Сбор в субботу, в 08.30, на Новорижском шоссе (в область) на заправке "Трасса", сразу после Нахабинского поворота.

N 55.782762, E 37.154221