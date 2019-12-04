Geely везет в Россию новый «крутой» кроссовер

В первом полугодии следующего года компания Geely начнет продавать на российском рынке новый кроссовер Coolray. Смысл его названия создатели автомобиля объясняют союзом английских слов «Сool» и «Ray», символизирующим динамику, молодость, класс, яркость и технологичность. Машина уже получила одобрение транспортного типа ОТТС, однако ее технические характеристики в представительстве пока не раскрывают.

Мы же позволим заметить, что этот же самый кросс под имением Binyue уже больше года продается в Поднебесной. Он всего на 6 сантиметров длиннее «Креты», и как нам известно, бывает только переднеприводным. Китайские покупатели могут выбирать из двух трехцилиндровых бензиновых турбомоторов. Базовый — литровый развивает 136 л.с и сочетается с механической коробкой. Отдача, работающего в паре с 7-ступенчатым роботом, 1,5-литрового двигателя составляет 177 л.с. Впрочем, не факт, что мы получим именно эти агрегаты.





