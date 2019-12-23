Собирайся, поехали!

Как известно, в современном мире автомобилю уже недостаточно быть просто быстрым и экономичным, хотя это тоже важно. Он должен стать членом семьи, причём самой заботливой её частью. Вселять уверенность, что в самом дальнем путешествии всем его пассажирам, включая огромного лохматого пса, будет комфортно и безопасно, что багаж поместится, а глава семейства, сидя за рулём, будет наслаждаться дорогой, видами и полной сохранностью нервных клеток. Новый Nissan X-Trail из тех автомобилей, находясь на борту которых чувствуешь умиротворение и желание открывать в жизни новое. Он способен на многое, и не только на асфальте.

Обзорность. У кроссовера довольно большая площадь остекления и внушительные зеркала заднего вида. Кроме того, в некоторых комплектациях он оснащается камерами кругового обзора, не говоря уже о постоянном сканировании окружающего пространства чувствительными парктрониками.

Водительское место. Что бы там ни говорили про собак в багажнике, а главный человек в автомобиле – водитель. Эргономика X-Trail позволяет ему быть в курсе всего, что происходит с машиной и её параметрами, а расположение органов управления – взаимодействовать с ними не отвлекаясь от дороги. А какой здесь руль! Скошенный снизу, как у спорткаров, с пультами дистанционного управления и ярко выраженными наплывами в зоне хвата. Центральный монитор впечатляет размерами, а процессор мультимедиа – расторопностью.







Салон. Прежде чем причислить Nissan X-Trail к семейным автомобилям, мы провели честный тест-драйв на его совместимость с обычной российской семьёй. В результате участники эксперимента долго не хотели вылезать из салона. Больше других сопротивлялись дети (им было «мягко и уютно») и собака, которая ничего не говорила, но согласилась покинуть багажник только после того, как ей показали сосиску.

Багажник. Разве можно представить себе путешествие без багажника? Предположим, пёс остался дома, и тогда у пассажиров, благодаря съёмным полкам и перегородкам, есть 18 (!) вариантов компоновки багажного отсека. Причём в некоторых комплектациях его дверь открывается движением ноги под бампером.

Текст: Вадим Клепнёв, Фотографи: Вячеслав Крылов