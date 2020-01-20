Большой Cadillac XT6 приедет в Россию с 2-литровым турбомотором

Компания Cadillac сертифицировала в России новый полноразмерный (длина 5050 мм) кроссовер XT6. Судя по информации в одобрении транспортного типа (ОТТС), автомобиль будет доступен у нас c таким же 2-литровым, 200-сильным бензиновым турбомотором, что с недавнего времени стали устанавливать на обновленный кросс XT5. Пару этому двигателю составит 9-диапазонная автоматическая коробка. Привод – только полный. Сборка – американская, на заводе в Теннеси.

В сертификате XT6 прописаны 6 и 7-местная конфигурации (в любом случае это будет три ряда сидений), 20-дюймовые литые диски, люк в крыше, адаптивный круиз и раздельный климат-контроль. Ожидается, что новый Cadillac начнет поступать к российским дилерам в конце первого квартала этого года.





