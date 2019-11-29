  • Сегодня: Среда, Декабрь 4, 2019
 

 
Новости   29 ноября 2019   

Renault Duster признали самым крепким и практичным

По версии всероссийского исследования «Рейтинги автомобили года — 2019» Renault Duster признали лучшим многоцелевым автомобилем в ценовой категории до 1 400 000 рублей. Голосование проводилось на основе каталога всех машин, официально представленных на российском рынке на момент опросов. Обработка и анализ данных осуществлялись независимой исследовательской компанией Ipsos. Респонденты выбрали Duster по таким критериям, как вместительность салона и багажного отсека, практичность и износостойкость, ходовые качества и проходимость.




Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу