Renault Duster признали самым крепким и практичным

По версии всероссийского исследования «Рейтинги автомобили года — 2019» Renault Duster признали лучшим многоцелевым автомобилем в ценовой категории до 1 400 000 рублей. Голосование проводилось на основе каталога всех машин, официально представленных на российском рынке на момент опросов. Обработка и анализ данных осуществлялись независимой исследовательской компанией Ipsos. Респонденты выбрали Duster по таким критериям, как вместительность салона и багажного отсека, практичность и износостойкость, ходовые качества и проходимость.





