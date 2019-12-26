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Новости   26 декабря 2019   

Daihatsu покажет в Токио веселый микро-кроссовер

Фирмы участницы январского Токийского автосалона потихоньку раскрывают свои будущие новинки. Среди экспонатов окажется и этот «коробок» от Daihatsu. Длина и ширина четырехколесного изделия 3400 и 1480 миллиметров, соответственно. Что, впрочем, не помешало японцам классифицировать свой кей-кар, как кроссовер и назвать его серьезным именем Taft.

 



 

Возможно, кто-то из вас в курсе, что ровно такой же ник был у выпускаемого с 1974 по 1984 год маленького, рамного внедорожника. Тогда Taft расшифровали, как — Tough and Almighty Four-wheel Touring vehicle. То бишь – крепкий и всемогущий автомобиль для путешествий. Название-слоган новичка звучит иначе – Tall & Almighty Fun Tool. Что значит – высокий и всесильный инструмент для радости. Насколько мощным будет его веселое высочество и сможет ли похвастать полным приводом, пока не сообщается.


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