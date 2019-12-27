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Новости   27 декабря 2019   

Обновленный Mitsubishi ASX получил российский сертификат

Перелицованный кроссовер ASX компания Mitsubishi показала еще весной. В ходе уже четвертого рестайлинга, выпускаемый с 2010 года автомобиль получил, выполненную в актуальном фирменном стиле физиономию, иные бамперы, задние фонари и медиасистему. Принципиальных изменений в «железе» мы не обнаружили.  

 

 

Буквально на днях в базе Росстандарта появилось одобрение транспортного типа, не только намекающее на скорое появление подкорректированного ASX у наших дилеров, но и раскрывающее технические подробности модели. Судя по документу, лист модификаций практически не изменится. Как и прежде можно будет выбирать из двух бензиновых моторов. Базовый 1.6, мощностью 117 л.с. предполагает только передний привод и ручную коробку передач. Версии со всеми ведущими обслуживает более мощная 2-литровая, 150-сильная «четверка» в паре с вариатором.



 

 

Стандартное оснащение включает подушки безопасности, кондиционер, бортовой компьютер, иммобилайзер и электрические стеклоподъемники. Для более дорогих комплектаций прописаны климат-контроль, система навигации, камера заднего вида, датчики парковки, ксеноновые фары и литые диски. О ценах и точной дате начала продаж пока ничего не известно.


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