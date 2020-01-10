Новый кроссовер от Skoda — специально для Индии

По опубликованному перед новогодними праздниками скетчу мы уже получили представление о том, как будет выглядеть интерьер концепта Skoda Vision In. А пару дней назад чешская компания обнародовала два тизера внешности своего будущего кроссовера. Сам же виновник интриги предстанет перед публикой в начале февраля на автомобильном салоне в Дели.







Собственно, выпускать и продавать, построенный на фольксвагеновской платформе MQB A0, компактный SUV будут только в Индии. Вряд ли серийная машина получит полный привод. Что касается моторов, то скорее всего покупатели смогут выбирать из двух бензиновых, оснащенных наддувом «четверок» объемом 1,0 и 1,5 л.