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Новости   10 января 2020   

Новый кроссовер от Skoda — специально для Индии

По опубликованному перед новогодними праздниками скетчу мы уже получили представление о том, как будет выглядеть интерьер концепта Skoda Vision In. А пару дней назад чешская компания обнародовала два тизера внешности своего будущего кроссовера. Сам же виновник интриги предстанет перед публикой в начале февраля на автомобильном салоне в Дели.

 

 



Собственно, выпускать и продавать, построенный на фольксвагеновской платформе MQB A0, компактный SUV будут только в Индии. Вряд ли серийная машина получит полный привод. Что касается моторов, то скорее всего покупатели смогут выбирать из двух бензиновых, оснащенных наддувом «четверок» объемом 1,0 и 1,5 л.

 


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