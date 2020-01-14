Audi SQ7 и SQ8 зарядили для Америки

В описаниях к дебютировавшим в прошлом году, «заряженным» кроссоверам Audi SQ7 и SQ8 фигурировал 4-литровый, дизельный V8 c двумя турбинами, электрическим нагнетателем и стартер-генератором. Отдача этого силового агрегата составляет 435 л.с. и 900 Нм. Однозначно не мало.

Но тут пришла весточка, что горячая ингольштадтская парочка получит еще один, более мощный двигатель. В данном случае речь идет о позаимствованной у Audi RS Q8 бензиновой «восьмерке», дефорсированной с 600 до 507 л.с. Впрочем, этого заряда хватает, чтобы на рывок со старта до 100 км/ч уходило не более 4,3 секунд. То есть на полсекунды меньше, чем у дизельных версий.







Наконец, одно замечание. Бензиновые модификации были анонсированы в связи с выходом SQ7 и SQ8 на американский рынок. Похоже, европейцам и нам придется довольствоваться исключительно дизелями.