Уаз Патриот посвятили открытию Антарктиды

В марте на ульяновском автомобильном заводе начнется производство ограниченной серии внедорожников Патриот Antarctic Edition. Посвященную 200-летюю открытия шестого материка модификацию построят на базе версии «Оптимум» со 157-сильным бензиновым двигателем ЗМЗ и 5-ступенчатой ручной коробкой. Машину будут красить исключительно в белый металлик и оснастят на заводе сертифицированным экспедиционным багажником с лестницей на пятой двери.







В перечень стандартного оборудования «Антарктического Патриота» войдут дополнительный отопитель салона, кондиционер, круиз-контроль, а также «Зимний Пакет» с функциями подогрева руля, ветрового стекла, передних и задних сидений. За доплату доступны климат-контроль, предпусковой подогреватель, мультимедийный комплекс с навигацией, блокировка дифференциала заднего моста, система безопасной парковки и «Пакет Оффроуд».

Юбилейное изделие выпустят символическим тиражом в 200 экземпляров. Цена будет объявлена позже. Напомним, что обычный Патриот в комплектации «Оптимум» сейчас стоит минимум 945 000 рублей.