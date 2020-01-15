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Новости   15 января 2020   

Уаз Патриот посвятили открытию Антарктиды

В марте на ульяновском автомобильном заводе начнется производство ограниченной серии внедорожников Патриот Antarctic Edition. Посвященную 200-летюю открытия шестого материка модификацию построят на базе версии «Оптимум» со 157-сильным бензиновым двигателем ЗМЗ и 5-ступенчатой ручной коробкой. Машину будут красить исключительно в белый металлик и оснастят на заводе сертифицированным экспедиционным багажником с лестницей на пятой двери.

 

 



В перечень стандартного оборудования «Антарктического Патриота» войдут дополнительный отопитель салона, кондиционер, круиз-контроль, а также «Зимний Пакет» с функциями подогрева руля, ветрового стекла, передних и задних сидений. За доплату доступны климат-контроль, предпусковой подогреватель, мультимедийный комплекс с навигацией, блокировка дифференциала заднего моста, система безопасной парковки и «Пакет Оффроуд».

Юбилейное изделие выпустят символическим тиражом в 200 экземпляров. Цена будет объявлена позже. Напомним, что обычный Патриот в комплектации «Оптимум» сейчас стоит минимум 945 000 рублей.


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