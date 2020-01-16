Шестеро храбрых. Новый бренд RUSEFF поможет пережить морозы

Каждый год с наступлением холодов водители сталкиваются с одной и той же проблемой – замёрзшие замки, заиндевевшие стёкла и покрытые льдом форсунки омывателя. Недавно компания RUSEFF представила четыре современных и очень эффективных средства борьбы с этими напастями.

Для начала несколько слов о самой марке. Это новый российский бренд со штаб-квартирой в Москве, выпускающий автохимию и автокосметику. Его название состоит из двух частей: RUS – российский и EFF – эффективный, а задача – заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода с рынка почти всех качественных производителей. Надёжные, долговечные и при этом простые продукты содержат только самое необходимое, без каких-либо дополнительных накруток. Вся продукция бренда создавалась с учётом максимальных нагрузок и суровых условий использования, а её проверка проходила в двадцати регионах России в реальных условиях зимы.

Итак, первое, с чем может столкнуться водитель – это замёрзшие замки, для которых RUSEFF предлагает свой рецепт – размораживатель с PTFE. Аббревиатура PTFE (политетрафторэтилен) – не что иное, как обычный тефлон, но поскольку торговая марка Teflon принадлежит компании DuPont, никто без её разрешения не может использовать заветное слово в названии продукции. Так вот, этот состав – чемпион быстродействия, он буквально за двадцать секунд размораживает любой замок! Помимо этого, благодаря содержанию двух сильнейших компонентов (тефлона и силикона) он ещё и смазывает механизм, сводя к минимуму вероятность повторного обледенения.

Размораживатель замков,в состав которого входит тефлон,действует молниеносно

Флакончик снабжён носиком для вбрызгивания внутрь замка, но имейте в виду, что помочь он сможет, только если вы принесёте его с собой – забытый в кармане двери или бардачке на всю ночь, он окажется бесполезен колючим морозным утром. И ещё, чтобы двери (особенно после мойки) не примерзали и легко открывались в любую погоду, резиновые уплотнители лучше обработать силиконом. У RUSEFF упаковка силиконовой смазки снабжена шариковым аппликатором, напоминающим обычный дезодорант. Это очень удобно, ведь пользуясь им вы не забрызгаете стёкла, да и руки останутся чистыми.

Ладно, допустим внутрь машины вы попали. И следующий в очереди борцов с зимой – очиститель-антизапотеватель стёкол. Это очень эффективное средство для мгновенного улучшения обзорности. Одного нанесения достаточно, чтобы в течение трёх-четырёх недель стекло не запотевало при любой погоде. Его можно использовать и для зеркал (в том числе дома в ванной комнате). И даже для оптики при работе в высокой влажности или при резкой смене температуры с минуса на плюс (так бывает, например, с фотокамерой, которую занесли с мороза в тёплый салон). Автомобиль изнутри обрабатывается всего за пять минут, а держится состав долго. Действует он так: органический растворитель обезжиривает стекло, а изопропиловый спирт убирает остатки влаги. Флакон на 500 мл имеет плоскую форму и легко помещается в карман водительской двери.

Два средства для обработки стёкол. Первое размораживает лёд снаружи, второе не даёт окнам запотевать и покрываться инеем изнутри







Итак, дверь открыли, стёкла почистили, но что это… сквозь них всё равно ничего не видно. Самые догадливые смекнули, что снаружи стёкла тоже замёрзли. И пока мотор греет салон, мы займёмся удалением внешнего льда. На самом деле мало кто знает, что скоблить стекло снаружи категорически нельзя – даже самые крепкие из них при этом неизбежно царапаются и солнечным весенним днём могут расстроить сеткой разбегающихся «паутинок».

Чтобы этого не произошло, воспользуемся размораживателем «Антилёд». Даже в минус 40 °C он мгновенно освобождает от обледенения, не оставляя разводов и бликов. С его помощью можно очистить форсунки омывателя стекла и фар, снять ледяную корку с самих световых приборов. Кстати, современные фары, как правило, вовсе не стеклянные, и поверхность поликарбоната легко царапается даже влажной губкой (в кажущейся чистой воде всё равно содержатся микроскопические абразивные частицы). Поверх поликарбоната есть слой защитного лака, который защищает поверхность от ультрафиолетового излучения. Он легко стирается, и тогда фары быстро желтеют. Препарат очень экономичен, и при ежедневном применении одного пол-литрового флакона хватает ориентировочно на два месяца или 360 распылений.

Зимний стеклоомываеть –штука привычная. Непривычна мягкая и легко утилизируемая упаковка «дой-пак»

Ну всё, можно ехать? Пока нет. Остался последний штрих – омыватель, который в морозы не замёрзнет в бачке. Зимний стеклоомыватель RUSEFF сохраняет текучесть при температуре минус 25 °С. При этом он хорошо растворяет солевой налёт и не оставляет на стекле разводов, смешиваясь с городскими реагентами. В омывателе используется качественный норвежский изопропиловый спирт, не имеющий такого резкого запаха, как отечественный. Он безвреден для резины, пластика, краски автомобиля, наполняет салон запахом вишни и упакован в непривычную мягкую ёмкость – пакеты «дой-пак» объёмом 3,5 литра. Почему именно такой объём? Его высчитали производители. В обычном 4-литровом бачке на момент, когда загорается предупреждение о низком уровне незамерзайки, остаётся обычно около полулитра. Объём рассчитан на то, чтобы заполнить систему доверху и не возить в багажнике не поместившиеся полстакана.

Текст: Евгений Хапов, фотографии компании-производителя

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