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Подготовка   17 января 2020   

Новое направление offroad-тюнинга от «Клуба 4х4» — функциональный обвес Shikari

Прочные передний и задний бамперы с кевларовой нитью доступны для всех поколений Toyota Land Cruiser и могут быть окрашены или обтянуты пленкой любого цвета. Главное преимущество обвеса — увеличенные углы въезда и съезда. При этом машина не набирает лишний вес, а следовательно, не возникает необходимости в доработке подвески. 

 

 

Стоимость комплекта в его базовом исполнении — 225 000 руб. Дополнительно можно приобрести фирменный шноркель — 47 000 руб. и капот — 77 000 руб. Возможна установка лебедки.

 

 



На данном автомобиле установлены 20-дюймовые диски американской компании Fuel и внедорожные покрышки Yokohama Geolandar. Шины были специально дошипованы для зимней эксплуатации.

Тюнинг-комплект Shikari и другое дополнительное оборудование для внедорожников и кроссоверов можно приобрести и установить в  сервисном центре «Клуба 4х4».   

Подробности по телефону +7-499-922-44-44 доб. 302

 

 

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