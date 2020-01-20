Ралли-марафон Африка Эко рейс 2020 завершен. Все россияне на финише.

В воскресенье 19 января караван преодолел заключительные километры спортивного маршрута. После 270 км дорожной связки был дан масс-старт для мотоциклов, а затем для внедорожников, мотовездеходов и грузовиков на короткий 22-километровый спецучасток вокруг Розового озера. Результаты этого спецучастка не шли в общий зачет гонки. Это был своего рода круг почета и парад участников, которые смогли преодолеть более 6000 км маршрута ралли по Марокко, Мавритании и Сенегалу. До финиша в Дакаре добрались далеко не все участники, порядка 20% сходов произошло в категории мотоциклов и автомобилей.

Приятно, что россияне финишировали в гонке в полном составе и отметились отличными результатами. В зачете автомобилей лучший результат показал дуэт Алексея Титова и Дмитрия Павлова, который взял «бронзу» в общем зачете, уступив лишь двум быстрым Багги под управлением Патрика Мартена и Ива Фромона. Наши ребята получили еще одну награду из рук Жан-Луи Шлессера за первое место в категории Т2. Достойно дебютировал в гонке экипаж Андрея Сушенцова и Игоря Петенко. Парни показали второй результат в категории Т2 и взяли трофей в классе машин с дизельным двигателем.







Грузовой подиум «Африки Эко Рейс 2020» разделили два венгерских экипажа на SCANIA под управлением Миклоса Ковача и Кароли Фазекаса соответственно, а третьим стал чех Томас Томечек, выступающий на TATRA. Болеслав Левицкий со штурманом Станиславом Долговым из ГАЗ Рейд Спорт стали десятыми, а выступающие с ними в одной команде Алексей Хлебов и Александр Лагута — двенадцатыми. Кроме того, Левицкий и Долгов заняли 1-е место в классе грузовиков с объемом двигателя менее 10 литров.

фотографии пресс-службы гонки Африка Эко Рэйс

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