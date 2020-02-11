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Новости   11 февраля 2020   

Kia намекнула на новый Sorento

Kia опубликовала свежую порцию скетчей, на которых показан интерьер кроссовера Sorento четвёртого поколения. Новинка будет иметь виртуальные приборы и большой экран медиасистемы.

На тизере можно разглядеть шайбу управления автоматической коробкой передач вместо традиционного селектора. Вдобавок ожидаются электромеханический «ручник», подогрев руля и вентиляция сидений.



Кстати, неизвестный фотошпион уже сумел забраться внутрь нового Sorento! Так что официальные скетчи-тизеры отходят на второй план: мы уже знаем, каким будет новый салон на самом деле.

Премьера нового кроссовера Kia Sorento состоится уже третьего марта. Ждёте? 


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