Kia намекнула на новый Sorento

Kia опубликовала свежую порцию скетчей, на которых показан интерьер кроссовера Sorento четвёртого поколения. Новинка будет иметь виртуальные приборы и большой экран медиасистемы.

На тизере можно разглядеть шайбу управления автоматической коробкой передач вместо традиционного селектора. Вдобавок ожидаются электромеханический «ручник», подогрев руля и вентиляция сидений.







Кстати, неизвестный фотошпион уже сумел забраться внутрь нового Sorento! Так что официальные скетчи-тизеры отходят на второй план: мы уже знаем, каким будет новый салон на самом деле.

Премьера нового кроссовера Kia Sorento состоится уже третьего марта. Ждёте?