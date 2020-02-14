Mazda CX-9. По делам семейным

Посмотрите внимательно на фото. Что вы видите? Пафосный паркетник? Увеличенный в размерах CX-5? Намного лучше — перед вами всепогодная машина для комфортной перевозки семерых человек!

Сильно ли избалован российский рынок качественными, стильными, вместительными машинами, на которых при желании можно перевести большую семью? В этом сегменте – откровенная напряженка. Сидят семеро по лавкам, а отвезти их толком не на чем. Для семьи, располагающей тремя детьми (или даже двумя, но с «бонусами» вроде бабушек, дедушек, лучших маминых подруг или четвероногой живности), выбор авто превращается в квест.

И вообще. Наштамповать кучу машин, которые пытаются усидеть на всех стульях сразу, – это пожалуйста. А как сделать хорошую и вместительную, а потом завезти её российским дилерам – тут программа часто дает сбои.

С одной стороны, есть замечательная Toyota Alphard, размером как однокомнатная квартира. На другом полюсе – уазовская «буханка». Но, как только вы хотите получить нечто среднее, да еще подходящее для уверенной зимней эксплуатации, – выбора почти не останется. Все это время в стороне скромно стоит CX-9, потупив взор светодиодных фар: «А как же я?»

Создать большую красивую машину трудно. У дизайнеров и инженеров Mazda это получилось! Ни отвисших боков, ни огромной задней части… При этом CX-9 Не напоминает бетонный блок, в который вставили фары. Этот кроссовер красив, органичен и на 100% узнаваем. Конечно, наличие фаркопа его не украсит, а внедорожные шины будут откровенным моветоном. А вот семья эту «японочку» оценит по достоинству.

Почему призма наших рассуждений попала именно на вместимость? После недели полноценного теста именно эту особенность машины, помноженную на её полноприводную сущность, захотелось выделить больше всего. Жаль только, что CX-9 не продается по демпинговой цене… За максимальную комплектацию просят более трех миллионов рублей (и это немало!).

Другой минус – до похабного удобства минивэнов со сдвижными «калитками» этой «Мазде» далеко. Зато CX-9 берёт дорожным просветом 220 мм и полным приводом! А ещё – динамикой. Мощность турбомотора – 231 л.с. При массе машины более двух тонн вы уверенно успеваете влезть в «городское окно» или выполнить обгон на трассе.







За 8,6 секунды автомобиль перешагивает отметку «100 км/ч». А как вам 420 Н·м крутящего момента? Которые доступны аж с 2000 оборотов! При этом расход «девяносто пятого» в смешанном цикле – 12,7 литра. Да, его сложно назвать мизерным, но при спокойном педалировании можно уложиться в приятные 8-10 литров.

На дороге машина сохраняет маздовские повадки, разумеется, с поправкой на пухлые шины и массу. На хорошем асфальте чувствуешь себя как рыба в воде, но, когда дорога превращается в «направление», приходит понимание, что подвеска не отличается бескрайней энергоемкостью.

Мелкие и средние колдобины «Мазде» нипочем, а вот на очень плохом «полотн» может уже прилично тряхануть. Общая картина шасси радует хорошим балансом между азартом и всеядностью(и подвеска CX-9, конечно же, мягче упругих мячиков зум-зум-легковушек).

Все съезды на умеренное бездорожье закончились благополучно. Добрались до родника, доехали по гравийной дороге до деревни, посетили природный заповедник… Наверное, где-то сейчас хмыкнул заядлый джипер. Но точно так же хмыкнул и потенциальный владелец CX-9, выпуская из машины отпрысков, которые добрались до бабушки, наслаждаясь комфортом (в том числе – благодаря трёхзонному климат-контролю).

В итоге, за несколько тысяч километров самых разных дорог и направлений этот кроссовер оставил крайне приятные впечатления. Пусть передним сидениям не достает боковой поддержки, а под их боковыми валикам немного топорщится кожа, но салон уютен и лаконичен.

Отдельно отметим «чистые» шкалы приборов, без всякой подмены проекцией, хорошие материалы отделки, и общую архитектуру, к которой не нужно привыкать. Сел за удобный трхспицевый руль, включил музыку, и катишь себе по своим делам, поедая километры. Да что там, тысячи километров! Если нужно всемером! Если нужно не только по асфальту! Если, если, если… Мы же любим универсальность не так ли?

Текст и фотографии: Дмитрий Колотилин