Химия и электричество. Контактная смазка RUSEFF

Что мы знаем об электрике современного автомобиля? Думаю, совсем немного. Она стала столь надёжна и неприхотлива, что знакомство с ней чаще всего сводится к периодическим визитам на сервис для замены перегоревших ламп. И если каких-нибудь 20–30 лет назад ещё встречались владельцы, регулярно подзаряжающие аккумулятор или регулирующие на слух момент зажигания, то сегодня многие даже не знают, где этот аккумулятор находится.

Впрочем, я утрирую. Локацию батареи волей-неволей приходится выяснять, когда ранним утром вместо привычного запуска из-под капота раздаётся унылое «ж-ж-ж-ж» или того хуже – треск пулемётной очереди не справляющегося с работой стартера. И вот тогда мы с недоумением начинаем разыскивать три вещи – сам аккумулятор, провода для прикуривания и отзывчивого соседа, готового поделиться спасительными электронами.

Впрочем, такого сюжета можно избежать. Или, по крайней мере, сделать всё возможное, чтобы плохой контакт в силовых цепях (а именно они соединяют аккумулятор со стартером, генератором и основными потребителями) не стал причиной недозаряда батареи, сбоев электроники или даже небольшого фейерверка. Кстати, многие электронные системы автомобиля очень не любят нестабильного напряжения и при его скачках могут запросто выйти из строя.

А всего-то достаточно хорошо очистить и надёжно защитить контакты батареи и блока соединения силовых проводов (это для тех, кто не силён в самостоятельной починке). Только перед тем как снимать клемму, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации – некоторые автомобили требуют особой процедуры отключения аккумулятора. Для тех же, кто в силах отличить стартер от генератора и любит покопаться в машине, фронт работ пошире – тут и разнообразные клеммные соединения, и труднодоступные разъёмы, и точки соединения проводки с кузовом, и т. д.

Для всего этого российский производитель автохимии RUSEFF предлагает целый арсенал специфических средств. Первым идёт «Очиститель электроконтактов» – инновационный отечественный продукт, созданный для обслуживания электрооборудования автомобилей: реле, штекерных соединений, клемм, зажимов, цоколей ламп, кабельных переключателей, стартеров, генераторов, антенн и т. д. Средство эффективно удаляет соли окислов, загрязнения, ухудшающие электропроводность (особенно масло, жир и грязь), снижает сопротивление в контактных группах и потери мощности, снижает нагрев деталей под нагрузкой. Оно отлично подойдёт для обработки труднодоступных элементов благодаря мощной острой струе, создаваемой пропеллентом СО 2 . Специально подобранная рецептура из очищающих и защитных компонентов позволяет быстро удалять даже сложные загрязнения без риска повредить гальваническое покрытие контактов и материалов разъёмов.

Пользоваться им просто – отключить контакты от источников питания, протереть грязь и отложения, распылить средство и подождать пять минут. Потом снова протереть или продуть контакты. Готово!

Но, очистив, нужно сразу же и защитить. И тут на помощь приходит смазка электроконтактов RUSEFF – средство защиты от коррозии. Она не высыхает, не коксуется, не ухудшает подвижность контактов, на неё не влияют ни жара, ни мороз, ни вода.







Отдельно для аккумулятора, как для самой ответственной части всей электропроводки, предусмотрен спрей-смазка для клемм. Он предотвращает окисление, коррозию, сульфатацию. Смазка не стекает в жару и не растрескивается в мороз. Это особенно актуально при суровых российских зимах – когда хороший заряд аккумулятора является одним из ключевых условий гарантированного запуска двигателя. Состав не растрескивается и не высыхает, устойчив к воздействию воды и не смывается при мойке. Есть возможность регулировки силы распыла, которую обеспечивает специальный клапан. Для удобства контроля смазка окрашивает клеммы в синий цвет, что служит индикатором правильного нанесения.

Но не будем забывать, что, кроме средства по уходу за клеммами, у любого механика под рукой должен быть баллончик со спасительной проникающей смазкой. Универсальное средство RF-40 – многофункциональный современный продукт, выступающий сразу в нескольких амплуа. Имея отличную проникающую способность, он облегчает разборку механизмов и деталей, проходит в тонкие зазоры, размягчает и удаляет ржавчину, помогает открутить прикипевшие гайки и болты, убирает скрип в работе механизмов, смазывает их, снижает трение и вытесняет влагу. Состав удаляет грязь всех видов, жир, битумные пятна и следы клея, а входящие в него ПАВы усиливают адгезию к поверхности, благодаря чему смазка отлично держится.

Чтобы RF-40 успешно боролся со ржавчиной и предупреждал её повторное появление, разработчики придали ему антикоррозионные свойства. Ингибиторы коррозии способствуют защите металлических поверхностей, поэтому средство способно консервировать инструменты и вообще любые металлические изделия. Удобная распылительная головка для точности нанесения снабжена носиком, а благодаря специальному клапану баллон исправно работает в любом положении, в том числе и вверх дном. Препарат безопасен, химически нейтрален и не повреждает озоновый слой. К тому же он гипоаллергенен и приятно пахнет. В общем, как вы уже поняли, ухаживать за электрикой автомобиля не так сложно. Зато скольких неприятных моментов можно избежать, если выполнять нехитрые рекомендации и использовать качественные средства по уходу.

Текст: Евгений Хапов