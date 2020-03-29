Ram Rebel сделает свой ответ фордовскому Раптору

Марка Ram готовит проект суперпикапа Rebel TRX 2021: как сообщает Motor, новинка получит регулируемую подвеску, а также систему выбора режимов движения от Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

От спорткара Dodge Charger SRT Hellcat пикапу достанется 6,2-литровый мотор V8 с механическим нагнетателем.

Ожидается, что «компрессорный» двигатель будет развивать 707 лошадиных сил. Премьера Ram Rebel TRX должна состояться во второй половине нынешнего года. Главным конкурентом автомобиля станет Ford Raptor.

Напомним, в 2016 году под именем Ram Rebel TRX был представлен эффектный концепт (на фото). Но та машины была создана на базе прошлого поколения пикапа Ram 1500.







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