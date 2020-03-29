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Новости   29 марта 2020   

Ram Rebel сделает свой ответ фордовскому Раптору

Марка Ram готовит проект суперпикапа Rebel TRX 2021: как сообщает Motor, новинка получит регулируемую подвеску, а также систему выбора режимов движения от Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

От спорткара Dodge Charger SRT Hellcat  пикапу достанется 6,2-литровый мотор V8 с механическим нагнетателем.

Ram Rebel TRX Concept

Ожидается, что «компрессорный» двигатель будет развивать 707 лошадиных сил. Премьера Ram Rebel TRX должна состояться во второй половине нынешнего года. Главным конкурентом автомобиля станет Ford Raptor.

Напомним, в 2016 году под именем Ram Rebel TRX был представлен эффектный концепт (на фото). Но та машины была создана на базе прошлого поколения пикапа Ram 1500.



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