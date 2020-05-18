Странные игры. Вячеслав Курицын «История мира в пяти кольцах»

Принято считать, что жизнь профессионального спортсмена состоит исключительно из упорных тренировок, голов, очков и секунд. Вячеслав Курицын доказывает нам, что это не совсем так. Книга представляет собой подборку новостей разных лет, так или иначе связанных с большим спортом. Иногда эта связь довольно условна. Как, например, история про маньяка, который хотел убить Златана Ибрагимовича за то, что тот припарковал Ferrari на тротуаре, но пока убийца ходил за пистолетом, футболист уже уехал. Некоторые заметки, на наш взгляд, вовсе лишние (непонятно, кому интересно читать перечисление игроков, перешедших за последние 10 лет в «Спартак»). Но есть и безусловные шедевры.

Как можно пройти мимо истории про теннисиста, который съел немного травы с корта, чтобы убедиться в её качестве? Или про хоккеиста, получившего выговор за то, что лизал своих соперников во время матча? Ну и конечно же, про спортсменов, пойманных на неуплате налогов или допинге.

Допингу, кстати, посвящено довольно много места, что в свете последних событий делает книжку весьма актуальной. Одна история настолько прекрасна, что хочется процитировать её полностью. «Итальянская фигуристка Каролина Костнер подчеркнула, что старается держаться подальше от мужчин, особенно от итальянцев. Напомним, что Костнер встречалась с итальянским ходоком Алексом Швацером. В 2012-м году, во время визита антидопинговых офицеров, Костнер сообщила им, что Швацера нет дома, а он в это время прятался в гардеробной в корзине для белья. После того как ходок сдал положительный допинг-тест на эритропоэтин, он проболтался об этом случае антидопинговым службам. Из-за этого инцидента Костнер была дисквалифицирована сначала на 16 месяцев, а после апелляции срок наказания увеличили до 21 месяца».

Стоит добавить, что это не просто перепечатка новостей. Каждую заметку Курицын сопровождает остроумным (пусть и не всегда) комментарием. Иногда автора заносит, и тогда новость из мира спорта превращается в какой-то постмодернистский текст. Но тут уж ничего не поделаешь: трудно не удариться в философию, когда надо прокомментировать заметку про петарду, которую болельщик пронес на стадион в заднем проходе, а она там же, в проходе, и взорвалась.







Издательство «Кабинетный учёный», 2019