В Германии продают «Ниву» с ковшом. Дорого

Один немецкий дилер выставил на продажу несколько экземпляров странной модификации Lada 4×4, которая оснащена подвижным передним ковшом и функцией выброса реагентов. В России такой машины никогда не было.
По технической части автомобили ничем не отличаются от обычных 4×4 — под капотом установлен 83-сильный двигатель, который сочетается с пятиступенчатой механикой. Единственной особенностью является адаптация мотора под стандарты «Евро-6».
В Германии автомобиль работал в дорожных службах, его оснастили 185-сантиметровым ковшом, который крепится к передней части, а сзади появился бачок для выброса реагентов. Кроме этого, «Ниву» оснастили подогревом сидений, дополнительно защитой днища, аудиосистемой и накладками на пороги. В салоне установили элементы управления электрическим разбрасывателем реагентов.
Стоимость такого автомобиля начинается от 19 900 евро, сообщает motor.ru
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