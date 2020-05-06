В Германии продают «Ниву» с ковшом. Дорого

По технической части автомобили ничем не отличаются от обычных 4×4 — под капотом установлен 83-сильный двигатель, который сочетается с пятиступенчатой механикой. Единственной особенностью является адаптация мотора под стандарты «Евро-6».

В Германии автомобиль работал в дорожных службах, его оснастили 185-сантиметровым ковшом, который крепится к передней части, а сзади появился бачок для выброса реагентов. Кроме этого, «Ниву» оснастили подогревом сидений, дополнительно защитой днища, аудиосистемой и накладками на пороги. В салоне установили элементы управления электрическим разбрасывателем реагентов.