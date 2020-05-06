Немецкие тюнеры заставили уехать выхлопную трубу «Гелика»

Немецкое тюнинг-ателье Hofele, представило свою новую работу под названием HG Sport. За этиv скромным названием скрывается Mercedes G63 AMG. В этом автомобиле есть деталь, которая погружает потенциального владельца в состояние близкое к экстазу.

Техническую часть внедорожника оставили без изменений, резонно решив, что мощнее и быстрее будет дорого, а в нынешнее время, даже самы зажиточные арабские ребята не готовы сразу расставаться с крупной суммой. Hofele разработали оригинальный передний бампер, изменили капот и приделали на крышу накладку с дополнительными фарами. Всё, что модно отделали карбоном, как снаружи, так и внутри. Да, обивку сидений тоже поменяли, добавив на поверхности кучу сложных вышивок.







Но это не главное. Покупатели самого мощного «Гелика», оказывается, сетовали на то, что не могут поставить на свой автомобиль пороги с электроприводом, как на каком-нибудь Tahoe. Дело в том, что у этой версии немецкого внедорожника, выхлопные трубы расположены под задними дверями, поэтому выезжающие пороги на G 63 AMG отсутствовали в принципе. Но это было раньше. Hofele сделали внешнюю часть труб глушителя разъёмной, закрепив её на пороге. Когда дверь открывается, они уезжают вниз вместе с порогом, а владелец автомобиля совершенно спокойно может считать себя круче других.