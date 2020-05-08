Ford синтезировал птичий помёт

В довершение ко всему, все опытные образцы краски облучают ультрафиолетом на протяжении 6000 часов, что соответствует пяти годам, проведённым под ярким солнцем, а ещё замораживают в криокамере, подвергают воздействию реагентов и разлитого топлива.







Ford вообще любит эксперименты. Производитель уже делает обивку салона из старых штанов, панели салона из переработанных пластиковых крышек, и жмыха агавы, который остаётся после производства текилы.

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