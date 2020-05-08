Ford синтезировал птичий помёт

Синтетический птичий помёт распыляют на окрашенные детали кузова и подвергают искусственному старению, путём нагрева в печи до 40, 50 и 60 градусов. Таким образом, фордовцы имитируют летнюю жару, когда под воздействием солнца краска размягчается и растягивается, а остывая — сжимается, приклеивая птичий помёт к поверхности кузова. Меняя состав пигментов, смол и различных добавок в краске, химики смогут минимизировать воздействие на нее настоящего помёта и мочевой кислоты.
Помимо искусственных птичьих отметок, Ford использует состав, в котором фосфорная кислота, моющее средство на основе мыла и синтетическая пыльца. Его также распыляют на кузовные детали и запекают в течение 30 минут при температуре 60 либо 80 градусов. Это позволяет оценить защиту краски от всевозможных частиц, таких как пыльца и липкий древесный сок.