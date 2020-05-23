Toyota LC 200 Shikari. Мечта эгоцентриста

Тюнинг ставшего классическим внедорожника — дело непростое. Тут главное — не дать разгуляться фантазии, иначе вместо художественного переосмысления легендарных форм можно получить нечто несуразное, отдалённо напоминающее ювелирные украшения рыночных торговцев

Учитывая немалый опыт, специалисты тюнинг-лаборатории «Клуба 4х4» понимают это лучше других. Поэтому, рассматривая новое направление работы, они всегда тщательно изучают не только практическое применение тюнинг-комплекта, но и его эстетику. Новый обвес Shikari предназначен для Toyota Land Cruiser, и его визитной карточкой являются бамперы с увеличенными углами въезда и съезда. Причём при изготовлении пластиковых элементов используется кевларовая нить, обеспечивающая конструкции максимальную прочность даже в условиях тяжёлого бездорожья. Важно ещё и то, что бамперы, как и расширители колёсных арок, лёгкие, а значит, прибавка в весе внедорожнику не грозит, что в свою очередь избавляет владельца от необходимости усиливать подвеску.

Чтобы придать проекту законченный вид, все хромированные элементы

кузова покрыли специальным сверхстойким составом чёрного цвета.

Американские профессионалы тюнинга называют это full black

Новый задний бампер и антихром выделяют автомобиль из многотысячной армии

обычных чёрных Land Cruiser, владельцы которых считают, что лучший

способ персонализации — брелок в виде боксёрских перчаток

на зеркале заднего вида







Этот Land Cruiser — первый совместный проект «Клуба 4х4» и Shikari, реализованный для известного блогера и путешественника Богдана Булычёва. Помимо внедорожного обвеса, автомобиль 2008 года прошёл через процедуру фейслифтинга: были заменены передние фары, задние фонари, капот и решётка радиатора. Таким образом, уже немолодая «двухсотка» заметно посвежела и вместе с тем стала агрессивнее за счёт широких дисков Fuel с низкопрофильными шинами Yokohama

Согласитесь, стайлинг пошёл на пользу автомобилю, который почти без изменений выпускается уже полтора десятка лет. Тем более, что сам процесс установки занимает не так уж много времени, а подготовка к нему и вовсе минимальна. Разумеется, если этим занимаются профессионалы

Текст Вадим Клепнёв

Фотографии Станислав Тэн