«Африка Эко Рейс». Backstage грандиозного марафона

Дорога

Более 6 000 км

Количество участников

Более 250 человек

Способ передвижения

Автомобили, мотоциклы, SSV

Каждый год на протяжении вот уже двенадцати лет участники ралли-марафона «Африка Эко Рейс» преодолевают более шести тысяч километров по бездорожью Марокко, Мавритании и Сенегала, чтобы в конце концов добраться до заветного подиума на Розовом озере Дакара. Вы наверняка не раз видели захватывающие телерепортажи о гонке и яркие подиумные награждения, но мало кому известна изнанка марафона, лишённые патетики рабочие будни

Концепция марафона сочетает в себе жёсткую спортивную состязательность и тёплую атмосферу дружеского общения, раскрывающуюся во время ночёвок на удалённых бивуаках, где приоритетом становятся истории людей, объединённых любовью к автомобилям, спортивной борьбе и приключениям

Главный идеолог «Африка Эко Рейс» — Жан-Луи Шлессер. Легендарный гонщик и конструктор, выступавший и в «Формуле-1», и в ралли-рейдах, имеющий десятки трофеев, в числе которых награда за победу на «Дакаре». В своём проекте Шлессер возродил тот самый африканский «Дакар», который много лет назад придумал Тьерри Сабин. Причём это касается не только маршрута, но и его главных ценностей

Каждый новый день — сложнейший вызов. С тяжёлыми физическими и эмоциональными нагрузками, сотнями километров песков, солончаков и каменистых долин, постоянными критическими ситуациями — будь то попадание в песчаную воронку, аварии, поломки или банальная нехватка топлива и запасных колёс. И хотя на спецучастках всегда присутствуют вертолёты медицинской помощи и грузовик, зачищающий трассу (так называемая «метла»), режим выживания не выключается ни на минуту. Впрочем, наверное, именно эти экстремальные условия и привлекают участников







Весь маршрут держится в строгом секрете, и каждый день гонщики получают road book (дорожную книгу), где набором специальных символов, терминов и изображений описывается завтрашняя трасса. Штурманы обрабатывают дорожную книгу накануне этапа, раскрашивая её цветными маркерами, заранее выделяя опасные места, что впоследствии помогает быстрее ориентироваться. Однако тенденция последних лет привела к тому, что дорожные книги на некоторых этапах выдают за несколько минут до старта и штурманы едут, что называется, с чистого листа

В этом году организаторы подготовили особенный маршрут, задействовав совершенно новые районы, такие как пробковый лес Маамора в Марокко или Тиджикжа в Мавритании, где по трекам старого «Париж — Дакара», километр в километр, прошли два этапа гонки. Тиджикжа с её знаменитыми песками (на фото полностью накрывшими одного из спортсменов) и каменисто-песчаными долинами стала настоящей изюминкой ралли-марафона

Бивуаки «Африка Эко Рейс» — живописные оазисы в удалённых от населённых пунктов уголках Чёрного континента. Здесь участники отдыхают после финиша, обслуживают технику, ужинают, общаются, ходят на брифинги и, конечно, наслаждаются красотой дикой природы. Журналисты часто сравнивают бивуаки со спартанскими лагерями, где комфорт и блага цивилизации уходят на второй план. Люди приезжают сюда, чтобы перезагрузить сознание и, вернувшись после гонки, переоценить привычный мир и его приоритеты

Из 128 спортсменов 75 выступали на байках, было два зачёта — классический и Malle Moto («без ассистанс»), предусматривающий самостоятельное обслуживание мотоцикла. В этом году в списках мотозачета был и знаменитый итальянец Николо Дутто — инвалид, вернувшийся в гонку на модифицированном КТМ после сложнейшей аварии 2010 года

Текст Ольга Звягина

Фотографии Alain Rossignol, Jorge Cunha,

Alessio Corradini, Hilde Lenaerts