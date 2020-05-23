Свежий номер нашего журнала уже в продаже!

Дорогие друзья! Самоизоляция — далеко не повод расставаться с любимым журналом. Пока закрыты ларьки с печатью, а поход в супермаркет, для многих, сопряжён со множеством неудобств, мы предлагаем вам лучший выход из ситуации. Специально для Вас, мы выпускаем цифровую версию журнала «Клуб 4х4» раньше печатной!

Уже сегодня, вы можете скачать наш свежий номер в AppStore и Google Play, а также в цифровом магазине Kiozk.

Тесты автомобилей, высокая кухня, путешествия и захватывающие фоторепортажи. Всё это, традиционно, вы найдёте на страницах нашего издания. Кроме этого вы узнаете, как наш главный редактор вышел на астральную связь с Гретой Тунберг и в конце беседы попросил прощения, как появился бренд Suzuki, и какие солнечные очки будут модными после карантина.







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