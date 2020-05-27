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События   27 мая 2020   

«Клуб 4х4» приглашает в рейд по Дмитровскому району

В ближайшую субботу, 30 мая, мы приглашаем Вас принят участие в рейде по Дмитровскому району для «подготовленных» и «агрессивного стандарта».

В Московской области отменён пропускной режим, и мы подготовили  обновлённый маршрут в формате экскурсий, с обязательным соблюдением масочного режима.
Мы пройдём внедорожными участками различной сложности и посетим  старинные усадьбы, интересные памятники, красивые лесные холмы. Мы заедем к «Шутову камню», который находится в Кимершинском Святилище, который, по преданию, исцеляет и дарует силы, посетим ещё много интересных мест, о существовании которых мы не знали, а они всегда были рядом.
Принять участие в рейде может любой желающий на своем внедорожнике!

 
Преимущества нашего маршрута:
• Рядом с Москвой
• Удобный подъезд по Дмитровскому или Рогачёвскому шоссе.
• Компактная трасса.
• Есть где позастревать, как для для стандарта, так и для подготовленных.
• Интересные места, о которых Вы, может быть не знали.
• Спецучастки с бездорожьем разной сложности, красивейшая природа Дмитровской гряды, традиционный джиперский шашлык, приятное общение единомышленников, активный отдых на природе и запас хорошего настроения!
• Берите детей, родственников! Приезжайте всей семьёй!

Краткий видеоанонс рейда вы можете посмотреть здесь

Учитывая возможные сильные осадки, наличие грязевых шин у всех участников — обязательно!

Дмитровско-Клинская гряда — место весьма примечательное! Наибольшая высота холмов гряды — 285 м. Но не только холмами примечательна эта территория: в 12 километрах от Дмитрова, расположено городище Вышгород-на-Яхроме. Сейчас на его месте осталась часть валов высотой до 2,5 метров, а до Вышгорода здесь находилось древнейшее поселение эпохи раннего Железного века. У подножия Баран-Горы, расположенной там же, находится мегалит – Синий Камень.
Около деревни Степаново расположена Золотая гора. Легенда гласит, что возле неё, в стародавние времена, находили золотой песок.
На территории района, ещё с Ледникового периода растут нетипичные для Подмосковья ягоды — морошка и княженика.

СБОР
В 9:00, на Дмитровском шоссе у «МакДоналдса», который находится после пересечения с первой бетонкой (А107) в область.
GPS 56.147651, 37.490723

Клуб 4х4 обеспечивает:

• Информацию о маршруте
• Организацию следования группы по маршруту
• Радиосвязь в колонне
• Экипаж от «Клуба 4х4» на специально подготовленном внедорожнике для технической поддержки или эвакуации до асфальта
• Краткие экскурсии на местах посещения
• Памятные фото после мероприятия на сайте «Клуба 4х4»
• Интересную трассу и достопримечательности
• И конечно веселую дружескую атмосферу!



Для новых участников наших рейдов:

• Памятный Сертификат
• Комплект наклеек
• Золотая клубная карта
• А также бесплатная диагностика-консультация в Тюнинг-Центре «Клуба 4х4»!

Сбор с экипажа — 3000 рублей

Если вы не уверены в проходимости своего автомобиля из-за клиренса, рисунка протектора, или по другим причинам,- не стесняйтесь! Звоните! Мы вместе придумаем как решить эти вопросы.

Задать вопросы и зарегистрироваться на рейд можно по телефону 8 926 233 1423, а также по почте raid4x4@yandex.ru

Ждём Вас!


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