«Клуб 4х4» приглашает в рейд по Дмитровскому району

Преимущества нашего маршрута:• Рядом с Москвой• Удобный подъезд по Дмитровскому или Рогачёвскому шоссе.• Компактная трасса.• Есть где позастревать, как для для стандарта, так и для подготовленных.• Интересные места, о которых Вы, может быть не знали.• Спецучастки с бездорожьем разной сложности, красивейшая природа Дмитровской гряды, традиционный джиперский шашлык, приятное общение единомышленников, активный отдых на природе и запас хорошего настроения!• Берите детей, родственников! Приезжайте всей семьёй!

Дмитровско-Клинская гряда — место весьма примечательное! Наибольшая высота холмов гряды — 285 м. Но не только холмами примечательна эта территория: в 12 километрах от Дмитрова, расположено городище Вышгород-на-Яхроме. Сейчас на его месте осталась часть валов высотой до 2,5 метров, а до Вышгорода здесь находилось древнейшее поселение эпохи раннего Железного века. У подножия Баран-Горы, расположенной там же, находится мегалит – Синий Камень.

Около деревни Степаново расположена Золотая гора. Легенда гласит, что возле неё, в стародавние времена, находили золотой песок.

На территории района, ещё с Ледникового периода растут нетипичные для Подмосковья ягоды — морошка и княженика.

СБОР

В 9:00, на Дмитровском шоссе у «МакДоналдса», который находится после пересечения с первой бетонкой (А107) в область.

GPS 56.147651, 37.490723

Клуб 4х4 обеспечивает:

• Информацию о маршруте

• Организацию следования группы по маршруту

• Радиосвязь в колонне

• Экипаж от «Клуба 4х4» на специально подготовленном внедорожнике для технической поддержки или эвакуации до асфальта

• Краткие экскурсии на местах посещения

• Памятные фото после мероприятия на сайте «Клуба 4х4»

• Интересную трассу и достопримечательности

• И конечно веселую дружескую атмосферу!







Для новых участников наших рейдов:

• Памятный Сертификат

• Комплект наклеек

• Золотая клубная карта

• А также бесплатная диагностика-консультация в Тюнинг-Центре «Клуба 4х4»!

Сбор с экипажа — 3000 рублей

Если вы не уверены в проходимости своего автомобиля из-за клиренса, рисунка протектора, или по другим причинам,- не стесняйтесь! Звоните! Мы вместе придумаем как решить эти вопросы.

Задать вопросы и зарегистрироваться на рейд можно по телефону 8 926 233 1423, а также по почте raid4x4@yandex.ru

Ждём Вас!