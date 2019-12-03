Гибридный Volvo T8 Twin Engine поедет на бесплатном электричестве

В феврале следующего года российские дилеры Volvo начнут продавать новую модификацию кроссовера XC60. Минимальная рекомендованная розничная цена версии T8 Twin Engine — 5 379 000 рублей. На нашем рынке это уже второй подключаемый гибрид шведской марки. Автомобиль оснащен бензиновым 320-сильным двигателем и электромотором мощностью 87 л.с., а также литий-ионным аккумулятором с возможностью внешней подзарядки от обычной электросети. Суммарная отдача пары агрегатов в 407 л.с. и 640 Нм крутящего момента обеспечивает разгон до 100 км/ч за 5,3 секунды. Средний расход топлива при этом составляет 2,3 литра на 100 км.

Одновременно со стартом продаж очередного гибридного кроссовера Volvo Сar Russia объявляет о том, что при заказе любого электрифицированного автомобиля шведского бренда до апреля 2020 года вместе с машиной клиент получит год бесплатного электричества — за счет возмещения затрат на оплату энергии для подзарядки. Объёмы израсходованного электричества будут отслеживаться с помощью платформы Volvo on Call. Более подробно о том, как будут осуществляться подсчёт и компенсация, будет объявлено позднее.





