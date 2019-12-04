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Новости   4 декабря 2019   

Первый электрифицированный Jeep поступил в продажу

Компания Jeep вывела на китайский рынок модель Grand Commander с подзаряжаемой гибридной силовой установкой, на основе 2-литрового бензинового турбомотора. В чисто электрическом режиме – от тяговой литий-ионной батареи емкостью 13 кВт⋅ч – внедорожник способен проехать до 70 км, максимальный же запас хода составляет 900 км. На полное восполнение энергии аккумуляторов от зарядной станции с силой тока 30 А требуется всего два часа.

На новый Grand Commander, который в Китае стоит минимум $44 000, американцы возлагают большие надежды. Сейчас дела компании на одном из ключевых, но демонстрирующем спад рынков идут, мягко говоря, не очень. За первые девять месяцев 2019 года Jeep подал в Поднебесной 57 084 машины, что на 46% ниже показателей за аналогичный период прошлого года.




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