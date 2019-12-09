Mercedes-Benz G-класса стал доступнее

Звание самого доступного Мерседеса G-класса на российском рынке теперь принадлежит наконец-то прибывшей к нам модификации G350 d. Цены на дизельный внедорожник начинаются от 7 570 000 рублей, что почти на два миллиона дешевле прежней формально базовой версии G 500.

Установленная на «тристапятидесятке», дефорсированная до 249 л.с., рядная шестерка OM656 работает в паре с 9-ступенчатым автоматом и обеспечивает разгон до сотни за 7,4 секунды. Динамика пусть и не убойная, зато в плане оснащения немецкий вездеход не обижен. За кожаную отделку сидений с функцией памяти, 18-дюймовые литые диски, блокировки межосевого и межколесных дифференциалов доплачивать не придется.





