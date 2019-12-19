Специальный Jeep Gladiator покажут в Эмиратах

Эмиратский город Лива известен не только ежегодной ярмаркой фиников, но и крупной международной выставкой-фестивалем внедорожной техники. Ближайшее подобное мероприятие стартует уже 26 декабря и пройдет в традиционном месте — у подножья дюны Мориб, именуемой также «Страшной горой». Высота этого природного песчаного образования не кажется пугающей, всего 300 метров, зато уклоны достигают 50°.

Вся эта интродукция к тому, что именно здесь Jeep решил устроить ближневосточную премьеру своего «Гладиатора». Выступать будет так называемая приветственная, построенная на базе модификации Rubicon, версия Launch Edition. В базе 285-сильный Pentastar V6 в паре с 8-ступенчатым автоматом, музыка Alpine и 33-дюймовые шины BF Goodrich. Всего будет выпущено 300 таких экземпляров. Высадка американского пикапа в Европе запланирована на вторую половину следующего года.





