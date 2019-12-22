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Машины   22 декабря 2019   

Гламурный грузовик с железной волей

Пикап – это не просто автомобиль, а прежде всего инструмент, надёжный помощник того, кто занимается своим делом. Один из самых красивых грузовиков нашего рынка, Mitsubishi L200, способен на тяжёлую работу в непростых условиях: бездорожье, повышенные нагрузки на двигатель и трансмиссию он выдерживает с лёгкостью. Собственно, для этого его и создавали. Мы понаблюдали за работой L200 у подмосковного конезаводчика, для которого пикап стал верным партнёром по бизнесу.

Ежедневно автомобиль доставляет на конюшню несколько сотен килограммов сена, овощей и специального корма для лошадей. При этом часть дороги проходит по абсолютно разбитой грунтовке, которая в дождливую погоду превращается в непролазное месиво. Непролазное для всех, кроме L200, который по совместительству является одним из лучших в мире внедорожников.



В зависимости от версии дорожный просвет у Mitsubishi L200 составляет от 200 до 220 мм. Автомобиль оснащается дизелем двух степеней форсировки – 154 и 181 л.с. Привод полный, подключаемый. В обычных условиях крутящий момент передаётся на заднюю ось.

Текст Владим Клепнёв, фото Вячеслав Крылов


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