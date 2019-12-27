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Новости   27 декабря 2019   

Нарядный Hyundai Tucson N-Line не определился с мотором

В ходе недавней конференции представители компании Hyundai огласили список запланированных на следующих год российских премьер. Кроме отформатированной «Креты» и нового 7-местного кроссовера Palisade, в списке фигурирует Tucson в исполнении N-Line.

 

 

Однако ждать ярких подвигов от этого автомобиля не стоит. От обычных версий Tucson N-Line отличается более жесткой подвеской, иначе настроенным рулем, спортивными сиденьями и рядом ярких внешних аксессуаров, но по части доступных на других рынках моторов ничего особенного.

 

 



Европейские покупатели могут выбрать версию с 177-сильным, бензиновым турбомотором 1,6 либо с 2-литровым дизелем, мощностью 185 л.с. Tucson с первым из упомянутых агрегатов уже продавали у нас, но спросом такая модификация не пользовалась. Кроссовер с тем же дизелем присутствует в российском прайс-листе и сейчас, однако и он продается очень слабо.

 

 

Не исключено, что для нас пакетом N-Line наградят Tucson безнаддувным 184-сильным, бензиновым двигателем 2.4. Но это только предположения. Точной спецификации машины для России еще нет.

 


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