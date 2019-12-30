Классический LR Defender получил мотор от Chevrolet Corvette

Несмотря на то, что мир уже почти три года живет без серийных «Дефендеров», прежняя модель остается весьма привлекательной базой для постройки штучных специалитетов. Перед вами свежее изделие американской тюнинговой конторы ECD. Проект называется Blackcomb, по-видимому, в честь горнолыжного комплекса в Канаде. Так что серебристый цвет кузова пусть вас не смущает.







Экипированный внедорожным шинами BF Goodrich и лебедкой аппарат выглядит весьма эффектно, однако самое интересное содержится у него внутри. Спортивные приборы, трехспицевая баранка Momo и кожаные «ковши» не просто декор, а необходимый инструментарий для управления 565-сильным снарядом. Именно столько выдает, пересаженная с Chevrolet Corvette, 6,2-литровая «восьмерка». С таким запасом мощи на горы, не то что взбираться, взлетать можно.