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Новости   22 января 2020   

Land Rover и Zenith создали специальные часы посвященные новому Defender

Defy 21 Land Rover Edition – это выполненный в небликующем титановом корпусе хронограф Zenith с лаконичным дизайном и механизмом El Primero 9004 automatic. На внутренней стороне часов изображен миниатюрный пятиспицевый колесный диск Land Rover.

 



 

Ограниченная версия в 250 экземпляров поступит в продажу одновременно с выходом на рынок нового внедорожника. Хронограф можно будет приобрести с одним из двух ремешков на выбор: резиновым Adventure с рельефной поверхностью или версией Country, представляющей собой серый резиновый ремешок, выглядящий как ткань с оранжевой прострочкой.


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