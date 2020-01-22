Land Rover и Zenith создали специальные часы посвященные новому Defender

Defy 21 Land Rover Edition – это выполненный в небликующем титановом корпусе хронограф Zenith с лаконичным дизайном и механизмом El Primero 9004 automatic. На внутренней стороне часов изображен миниатюрный пятиспицевый колесный диск Land Rover.







Ограниченная версия в 250 экземпляров поступит в продажу одновременно с выходом на рынок нового внедорожника. Хронограф можно будет приобрести с одним из двух ремешков на выбор: резиновым Adventure с рельефной поверхностью или версией Country, представляющей собой серый резиновый ремешок, выглядящий как ткань с оранжевой прострочкой.